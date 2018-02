रुमाल का खो जाना होता है अशुभ, जानिए किस ग्रह के प्रभाव से खोने लगती हैं चीजें

कुंडली का छठवें, ग्यारहवें और बारहवें भाव से चीजों का नुकसान देखा जाता है। गोचर के चंद्रमा के चौथे, छठे, आठवें या बारहवें भाव में होने पर चीजों का नुकसान हो सकता है। राहु और चंद्रमा का संयोग बनने पर चीजें अचानक खो जाती हैं, अगर इसमें शनि या मंगल का संबंध होता है तो चीजें नहीं मिलती लेकिन अगर शुक्र, गुरु या शुभ ग्रह इसमें होते हैं तो चीजें मिल जाती हैं। शनिवार को खोई चीजें या तो नहीं मिलती या काफी देर से मिलती हैं।

अगर आपकी कुंडली में राहु, केतु या बुध की दशा हो, अगर आपकी शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही हो तो भी आपको सावधान रहना चाहिए। अगर आपकी राशि वृषभ, कन्या या मकर हो तो कर्क, वृश्चिक या मीन हो, अगर आपका मूलांक 2, 4 या 8 हो तो इनकी चीजें बहुत खो जाती है। अगर भूरे रंग का कुत्ता पाला हो या काले रंग की गाड़ी खरीद ली हो तो भी आपकी चीजें अधिक खोने लगती है।

कब मिल जाता है खोया हुआ सामान – जब चीजें सोमवार या बुधवार को खोती हैं, जब चीजों के खोने पर उपाय कर दिया जाए, जब गुरु बलवान हो या गुरु की दृष्टि हो तो खोई हुई चीजें आसानी से मिल जाती हैं। जब साढे़साती या ढैय्या उतर रही हो, जब आपका मूलांक 5, 7 या 9 हो तो भी खोई हुई वस्तु जल्दी मिल जाती है।

खोई हुई चीजें देती है ये संकेत – चीजों का खोना या मिलना ग्रहों की स्थिति के बारे में बताता है। गोल्ड का खोना अशुभ माना जाता है। लेकिन गोल्ड का मिलना शुभ माना जाता है। शीशा या रुमाल का खो जाना अशुभ होता है। रुमाल का मिलना शुभ माना जाता है। कपड़ों का खोना अशुभ संकेत माना जाता है। कपड़ों का खोना बीमारी का संकेत देता है। रत्नों का खोना शुभ होता है। इससे कोई बड़ी बाधा टल सकती है। किसी मांगलिक कार्य के समय सौंदर्य प्रसाधन का खोना आपके स्वस्थ होने का सूचक होता है।

First Published on February 7, 2018 10:16 am