Tarot Horoscope Today 31 January 2019: मिथुन राशि वालों का अध्ययन में लगेगा मन, धनु वालों को मिलेगा धन

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today:मेष राशिफल: जीवनसाथी से मदद मिलेगी, कानूनी अड़चन दूर होगी। घर-परिवार में कोई मांगलिक काम होगा, प्रसन्नता होगी। जीवनसाथी से मदद मिलेगी, कानूनी अड़चन दूर होगी। घर-परिवार में कोई मांगलिक काम होगा, प्रसन्नता रहेगी।

वृषभ राशिफल: रोजगार मिल सकता है, शत्रुता बढ़ेगी, गुस्से पर काबू रखें। प्रॉपर्टी खरीदेंगे, लाभ के अवसर हाथ लगेंगे। रोजगार मिल सकता है, शत्रुता बढ़ेगी, गुस्से पर काबू रखें। प्रॉपर्टी खरीदेंगे, लाभ के अवसर हाथ लगेंगे।

मिथुन राशिफल: पार्टी, पिकनिक का आनंद लेंगे, विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा, अध्ययन में मन लगेगा। मार्गदर्शन मिलेगा। उत्साह में वृद्धि होगी, लाभ के अवसर हाथ आएंगे। नया काम शुरू कर सकते हैं।

कर्क राशिफल: किसी के व्यवहार से अपमान महसूस होगा, बुरी खबर मिल सकती है, धैर्य रखें। गुस्से पर काबू रखें। बनते काम बिगड़ सकते हैं। किसी के व्यवहार से अपमान महसूस होगा, बुरी खबर मिल सकती है, धैर्य रखें।

सिंह राशिफल: आज आपको मान-सम्मान मिलेगा, प्रयास सफल रहेगे, काम की तारीफ होगी, लाभ के मौके मिलेंगे। पारिवारिक चिंता बनी रहेगी, भाग्य साथ देगा।

कन्या राशिफल: मेहमान आएंगे, व्यय होगा, गुड न्यूज मिलेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे, थकान महसूस होगी। मेहमान आएंगे, व्यय होगा, अच्छी खबर मिलेगी।

तुला राशिफल: बेरोजगारी दूर होगी, लाभ हो सकता है, बिजनेस संबंधी यात्रा सफल होगी। लाभ के अवसर मिलेंगे। नया काम शुरू करने की योजना बनेगी।

वृश्चिक राशिफल: अनचाहे खर्च सामने आएंगे, कर्ज लेना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा, सेहत कमजोर रहेगी। अपरिचित की बातों में ना आएं, बुरी संगति से बचें। सेहत का ख्याल रखें।

धनु राशिफल: रुका हुआ पैसा मिलेगा, बिजनेस के सिलसिले में यात्रा सफल रहेगी। नया काम शुरू करने की योजना बनेगी, पार्टनरों से मदद मिलेगी। महिला मित्र के सहयोग से लाभ होगा।

मकर राशिफल: आर्थिक नीति में सुधार होगा। व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होगी। नौकरी में उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। सामजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। संबंधों में कड़वाहट आ सकती है।

कुंभ राशिफल: पूजा-पाठ में मन लगेगा, ज्ञान बढ़ेगा, बिजनेस ठीक चलेगा, भाइयों से मदद मिलेगी। रिस्क और जमानत के काम टाल दें, प्रमाद ना करें। आज कारोबार में जल्दबाजी ना करें। सेहत का ख्याल रखें।

मीन राशिफल: वाहन और मशीनरी के प्रयोग में सावधानी बरतें, महिला घर में सावधानी बरतें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें, जरूरी फैसले में सावधानी रखें। तनाव हो सकता है। नींद में परेशानी हो सकती है।

First Published on January 31, 2019 5:23 am