Tarot Horoscope Today 31 December 2018: वृषभ वाले करेंगे यात्रा, तुला वालों का बढ़ेगा सम्मान

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today: मेष: विश्वासघात से सावधान रहें। तनाव बढ़ सकता है। आज आपके लिए समय काफी अच्छा है। अधूरे काम पूरे होंगे। पुराने दोस्तों से रिश्ते बेहतर होंगे। मंदिर में कपूर चढ़ाएं। शुभ रंग: पीला और भाग्य 78% होगा।

वृषभ: विवाह के योग प्रबल हैं। भवन सुख मिलेगा। संतान पक्ष का ख्याल रखें। प्रेम संबंध बहुत मधुर रहेंगे। पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा। यात्रा के योग हैं। मछलियों को दाना खिलाएं। शुभ रंग: नीला और भाग्य 80% होगा।

मिथुन: नया काम शुरू कर सकते हैं। काम में बाधा आ सकती है। काम बनते-बनते बिगड़ सकता है। संतान सुख मिलेगा। सम्मान बढ़ेगा। आलस्य ना करें। लोन के मामले में परेशानी होगी। सोने की चेन गले में पहनें। शुभ रंग: हरा और भाग्य 68% होगा।

कर्क: भगवान पर भरोसा कम हो सकता है। काम में बाधा आ सकती है। मनचाही इच्छा पूरी होगी। धोखे से बचकर रहें। पार्टनर का सहयोग मिलेगा। किसी देवालय में कपड़े का दान करें। शुभ रंग: लाल और भाग्य 70% होगा।

सिंह: पिता से लाभ मिलेगा। धन लाभ के आसार कम है। आने वाले समय में सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। अफसरों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक तंगी हो सकती है। मिट्टी का दीपक जलाएं। शुभ रंग: सफेद और भाग्य 58% होगा।

कन्या: अटके काम पूरे होंगे। काम का बोझ बढ़ेगा। आने वाले समय में प्रबल करने वाले काम किए जाएंगे। आर्थिक मदद कम मिलेगी। घर के मेन गेट पर मिट्टी के कलश में शहद और कुमकुम रखें। शुभ रंग: भूरा और भाग्य 62% होगा।

तुला: भावुक हो सकते हैं। चिंता और घबराहट के शिकार होंगे। पिता के सेहत की चिंता रहेगी। नए स्थान पर जीत हासिल होगी। सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बरगद के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाएं। शुभ रंग: नारंगी और भाग्य 68% होगा।

वृश्चिक: प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे तो लाभ होगा। मेहनत का फल मिलेगा। पारिवारिक सुख-शांति रहेगी। वैभव बढ़ेगा। ऑफिस में वर्चस्व बढ़ेगा। मां से सवा किलो अक्षत लेकर सफेद कपड़े में अपने पास रखें। शुभ रंग: लाल और भाग्य 63% होगा।

धनु: नौकरी मिलने के योग हैं। भूमि संबंधित लाभ मिलेगा। करियर में सफलता मिलने के अवसर हैं। यात्रा लाभप्रज रहेगी। तनाव बढ़ सकता है। सेहत का ख्याल रखें। गले में लाल धागा पहनें। शुभ रंग: बैंगनी और भाग्य 57% होगा।

मकर: आपके काम की तारीफ होगी। सेहत का ख्याल रखें। कोई भी निर्णय ना लें। आने वाले दिनों में बड़े बदलाव होंगे। चिंता रहेगी। आज आपको मदद मिलेगी। तांबे के लोटे में जल रखकर पक्षियों को डालें। शुभ रंग: हरा और भाग्य 71% होगा।

कुंभ: तनाव से दूर रहें। वाद-विवाद से दूर रहें। नए सफर में परेशानी आ सकती है। तनाव बढ़ सकता है, वाद-विवाद में पड़ सकते है। जमीन जायदाद से लाभ मिलेगा। घर के मेन गेट पर थोड़ा शहद रखकर ढक दें। शुभ रंग: पीला और भाग्य 82% होगा।

मीन: फालतू खर्च करने से बचें, थोड़ा सावधान रहें। भूमि संबंधित मामलों में लाभ मिलेगा। आर्थिक परेशानी हो सकती है। विश्वासघात से सावधान रहें। बड़ी परेशानियों से निपटने में दोस्तों, रिश्तेदारों की मदद मिलेगी। गुलाब इत्र का प्रयोग करें। शुभ रंग: गुलाबी और भाग्य 74% होगा।

First Published on December 31, 2018 5:59 am