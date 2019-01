Tarot Horoscope Today 30 January 2019: कन्या राशि वालों को मिलेगी गुड न्यूज, तुला वालों को मिलेगी नौकरी

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today:मेष राशिफल: वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है। बिजनेस में लाभ होगा, नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। प्रभावशाली वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा। शारीरिक कष्ट होगा, विरोधी सक्रिय रहेंगे। रिस्क भरे काम टाल दें, कीमती वस्तुएं संभालकर रखें।

वृषभ राशिफल: प्रतिद्वंद्विता में वृद्धि होगी, प्रॉपर्टी संबंधी योजना बनेगी। स्थायी संपत्ति और आय में वृद्धि के योग है। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। निवेश लाभदायक रहेंगे। दुष्टों से सावधान रहें। हानि पहुंचा सकते हैं, प्रमाद ना करें।

मिथुन राशिफल: पार्टी का कार्यक्रम बन सकता है, यात्रा मनोरंजक रहेगी। बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे। बिजनेस में वृद्धि होगी। नौकरी में काम की तारीफ होगी। मनपसंद भोजन का आनंद लेंगे। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के काम लाभ देंगे। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी।

कर्क राशिफल: धन हानि हो सकती है, दूर से बुरी खबर मिल सकती है। घर-परिवार के किसी सदस्य की सेहत की चिंता रहेगी। दौड़-धूप होगी। विवाद से क्लेश होगा। किसी व्यक्ति के व्यवहार से मन को ठेस पहुंच सकती है।

सिंह राशिफल: आज आपके प्रयास सफल रहेंगे। सामजिक कार्य करने में रुचि रहेगी। पराक्रम में वृद्धि होगी। रिस्क उठाने का साहस कर पाएंगे। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से परिचय हो सकता है। बिजनेस लाभदायक रहेगा। नौकरी में काम की तारीफ होगी।

कन्या राशिफल: बुरे लोगों की पहचान करना सीखें, दूर से गुड न्यूज मिलेगी। मेहमान घर आ सकते हैं, वाणी पर काबू रखें। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। रिस्क उठाने का साहस कर पाएंगे। बिजनेस ठीक चलेगा।

तुला राशिफल: रोजगार मिलेगा, बिजेस संबंधी यात्रा लंबी होगी। अचानक लाभ के योग हैं, जुए, सुट्टे, लॉटरी से दूर रहें। बड़ी समस्या से छुटकारा मिलेगा। प्रभावशाली व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी।

वृश्चिक राशिफल: कुसंगति से बचें, धनहानि हो सकती है। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। वाणी पर काबू रखें। अचानक खर्च सामने आएंगे, कर्ज लेना पड़ सकता है। सेहत बिगड़ सकती है, जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें।

धनु राशिफल: आज आपको धन मिलेगा। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। यात्रा मनोरंजक रहेगी, दोस्तों की मदद समय पर मिलेगी। प्रसन्नता रहेगी। अज्ञात भय सताएगा। बिजनेस ठीक चलेगा। लाभ के अवसर मिलेंगे।

मकर राशिफल: आंखों में चोट और रोग से बचें, वाणी पर काबू रखें। सेहत बिगड़ सकती है, कोई अपमान कर सकता है। नई योजना बनेगी, ऑफिस में परिवर्तन पर विचार करेंगे। बिजनेस ठीक चलेगा। घर में सुख-शांति रहेगी।

कुंभ राशिफल: चिंता और तनाव में रहेंगे। ऐश्वर्य के साधनों पर खर्च होगा। धन प्राप्ति सुगम तरीके से होगी, यात्रा मनोरंजक रहेगी। बिजनेस में लाभ होगा। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। धार्मिक यात्रा पर जाएंगे।

मीन राशिफल: वाहन, मशीनरी के प्रयोग में सावधानी बरतें। रिस्क के काम टालें, पुराना रोग उभर सकता है। विवाद ना बढ़ाएं, निगेटिविटी रहेगी। बिजनेस ठीक चलेगा, आय में निश्चतता रहेगी। दूसरो पर भरोसा ना करें।

First Published on January 30, 2019 5:42 am