Tarot Horoscope Today 29 November 2018: मिथुन राशि वालों के सरकारी काम होंगे पूरे, सिंह वालों के विदेश यात्रा के योग

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today:मेष राशिफल: आज आपको धन लाभ मिल सकता है। घर की चिंता परेशान कर सकती है। सेहत का ध्यान रखें। पुराने कानूनी मसले बाहर आ सकते हैं। संतान पक्ष का ख्याल रखें। माथे पर रक्त चंदन का तिलक लगाएं।

वृषभ राशिफल: नौकरी और आर्थिक मामलों में कोई बदलाव नहीं होगा। जीवन में बड़े बदलाव खत्म हो सकते हैं। आज आपको मेहनत का फल मिलेगा। कार्य पूरे होंगे। चंदन का इत्र का प्रयोग करें। इससे गुड लक बढ़ेगा।

मिथुन राशिफल: कंस्ट्रक्शन के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियर होंगे। आपके सरकारी काम पूरे होंगे कामकाज में बॉस का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आज सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। यात्रा पर जा सकते हैं। मछलियों को दाना डालें।

कर्क राशिफल: खुशियां और संबंधों में सुधार का वक्त है। आज आप जश्न मनाएंगे और अपने संबंधों में मधुरता लाएंगे। दोस्ती से लाभ और सुख मिलेगा। पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध पॉजिटिव रहेंगे। चांदी के गिलास में दूध पिएं।

सिंह राशिफल: शादी और विदेश यात्रा के योग प्रबल हैं। फ्यूचर प्लानिंग करेंगे और उसे अमल में भी लाएंगे। नए घर का योग भी मजबूत है। महिलाओं का सपोर्ट अच्छा मिलेगा। चिड़ियों को सतनाजा खिलाएं।

कन्या राशिफल: आज आपके अटके काम पूरे होंगे। किस्मत आपका साथ देगी। मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। नए या साफ कपड़े पहनने से पहले उनपर गंगाजल छिड़कें।

तुला राशिफल: आर्थिक मामले में धोखे से बचें। मानसिक तनाव नहीं रहेगा। आपको सरप्राइज मिल सकता है। सोच-समझकर निवेश करें। विश्वासघात से सावधान रहें। आर्थिक फैसले ना लें। दुर्घटना के योग हैं। धोखा हो सकता है। किसी नारायण मंदिर में सफेद मक्खन का भोग लगाएं।

वृश्चिक राशिफल: मनचाही इच्छा पूरी होगी, पार्टनरशिप से लाभ होगा। घर में संपन्नता और प्रेम में वृद्धि होगी। सबका साथ मिलेगा। आज आप यात्रा पर जा सकते हैं। कोर्ट-कचहरी के मामले सामने आएंगे। तंदूर पर गुड़ की मीठी रोटी बनाएं। इस रोटी को किसी धर्मस्थान पर गरीबों को खिलाएं।

धनु राशिफल: आपके काम में आ रही अड़चन दूर होगी। आर्थिक मामलों में नए अवसर मिलेंगे। धन लाभ होगा। आज आप धैर्य बनाकर रखें। भूमि या घर संबंधी विवाद हो सकता है। कार्यस्थल पर भी विवाद से दूर रहें। पीपल में गोपी चंदन मिश्रित जल से अर्घ्य दें।

मकर राशिफल: किसी नए कोर्स या शिक्षा संबंधी मामले में रुचि लेंगे। आज आप मेहनत करेंगे। आपके काम पूरे होंगे। नए मुकाम हासिल करेंगे। खर्चे बढ़ेंगे। बरगद के पेड़ पर चीनी और दूध मिश्रित करके अर्घ्य दें।

कुंभ राशिफल: आज आप अपने काम की नींव रख सकते हैं। प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त होगा। आज आपको अच्छी खबर मिलेगी। नए स्थान पर विजय पाएंगे। मजबूत प्रेम संबंध के आसार है। केसर का तिलक माथे पर लगाएं।

मीन राशिफल: छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। आज आपकी यात्रा लाभप्रद रहेगी। परिवार में शांति मिलेगी। अच्छी खबर मिलेगी। तनाव बढ़ेगा, नींद में समस्या हो सकती है। पीपल के नीचे तिल के तेल का दीया जलाएं।

