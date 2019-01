Tarot Horoscope Today 29 January 2019: मेष राशि वालों को मिलेगा रोजगार, कन्या वाले सावधानी बरतें

Tarot Rashifal Today, Tarot Card Horoscope Today, Aaj Ka Rashifal Horoscope:मेष राशिफल: सोच पॉजिटिव रहेगी, उत्साहजनक वातावरण रहेगा। आत्मबल मजबूत रहेगा, रोजगार मिल सकता है। प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। नौकरीपेशा जातक काम में सहकर्मियों का सहयोग पाएंगे।

वृषभ राशिफल: खर्च बढ़ सकते हैं, परिवार के ऊपर खर्च करेंगे। नेत्र की समस्या से यात्रा करते समय सावधान रहें। विपरीत परिस्थितियों में परिवार का सहयोग लेकर चलें।

मिथुन राशिफल: आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आत्मविश्वास से काम पूरे कर पाएंगे। अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। आर्थिक लाभ होगा। सेहत अच्छी रहेगी। संतान पक्ष से भी सहयोग मिलेगा।

कर्क राशिफल: अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। राजनीतिज्ञ भी अनुकूल स्थिति पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू में पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे।

सिंह राशिफल: भाग्य में प्रगति का वातावरण रहेगा, समय सौभाग्यशाली है। भाग्य का साथ मिलेगा, पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है। धन प्राप्ति के योग बन रहे है। अध्यात्म की ओर आपका रुक्षान रहेगा।

कन्या राशिफल: सेहत का विशेष ध्यान रखें, बाहरी मामलों में सावधानी रखें। यात्रा करते वक्त अपने सामान की सुरक्षा करें। कामकाज में एकाग्रता की कमी हो सकती है।

तुला राशिफल: जीवनसाथी का सहयोग लेकर चलें। सेहत को लेकर सजग रहें, मानसिक तनाव हो सकता है। खान-पान और आराम का ध्यान रखें। दैनिक व्यवसाय में समय अनुकूल रहेगा। आर्थिक लाभ के योग भी बनेंगे।

वृश्चिक राशिफल: सेहत की समस्या दूर होगी, प्रतिद्वंद्वियों पर भारी पड़ेंगे। प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू के लिए समय अच्छा है। जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे।

धनु राशिफल: यश-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, संतान संबंधी चिंता दूर होगी। संतान पक्ष से गुड न्यूज मिल सकता है। बिजनेस में सफलता मिल सकती है। भाग्य साथ देगा और इससे मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों में सुधार होगा।

मकर राशिफल: पारिवारिक सहयोग मिलेगा, राजनीति से जुड़े व्यक्ति को लाभ होगा। वाहन और सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं, स्थान परिवर्तन संभव है। घर में किसी तरह के बदलाव के लिए ये समय अनुकूल है।

कुंभ राशिफल: पराक्रम में वृद्धि होगी, भाइयों साझेदारों से मदद मिलेगी। बिजनेस में तेजी आ सकती है, रोजगार मिल सकता है। संचार माध्यम से शुभ समाचार भी सुन सकते हैं।

मीन राशिफल: धन खर्च के संकेत हैं, शत्रुपक्ष पर प्रभाव बना रहेगा। कोर्ट-कचहरी की समस्या है तो सुलझेगी। सेहत के मामले में ये समय उत्तम है, प्रभाव में वृद्धि होगी।

First Published on January 29, 2019 5:40 am