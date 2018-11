Tarot Horoscope Today 28 November 2018: कन्या राशि वालों को मिलेगी नौकरी, मकर राशि वालों के सरकारी कार्य होंगे पूरे

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today: मेष राशिफल: आज आपको मौकों का फायदा मिल सकता है। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। रिश्तों की गहराई आ सकती है। पुरानी बातें और चिताएं भी दिमाग से निकाल दें। गुलाब जल द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करें।

वृषभ राशिफल: आज आप अपने कामकाज में एक्टिव रहेंगे। कोई नजदीकी व्यक्ति आपाक हौसला बढ़ा सकता है। धन लाभ के योग हैं। गन्ने के रस के द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करें।

मिथुन राशिफल: मन में नकारात्मक विचार ना आने दें। आज किसी के साथ विवाद ना करें। आज आपको किसी अपने को खोने की खबर मिल सकती है। खुद को उलझन से बचाएं। चंदन द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करें।

कर्क राशिफल: आज आपको ऑफिस में मान-सम्मान मिलेगा। साथियों से अच्छी सलाह मिल सकती है। प्रॉपर्टी के उलझे मामले सुलझ जाएंगे। लोगों से मदद मिल सकती है। यात्रा पर जा सकते हैं। तिल के तेल द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करें।

सिंह राशिफल: आपको छोटा फायदा हो सकता है। थोड़ा धन लाभ भी होगा। योजनाएं और काम जैसे चल रहे हैं, उन्हें वैसे ही चलने दें। बैंक, बीमा टैक्स के मामलों पर ध्यान देना होगा। भस्म द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करें।

कन्या राशिफल: नौकरी और करियर के कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। नई नौकरी मिल सकती है। सफलता की राह में दूसरों को रुकावट नहीं बनने देंगे। केसर मिश्रित दूध द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करें।

तुला राशिफल: तुला रिश्तेदार या दोस्त की मदद से काम पूरे होंगे। नए और महत्वपूर्ण लोगों से मिलने का प्लान बन सकता है। जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा रहेगा। गुड़ मिश्रित जल द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करें।

वृश्चिक राशिफल: परिचित लोगों से मुलाकात के योग बन रहे हैं। लोग अपनी परेशानियां भी आपसे शेयर कर सकते हैं। किसी भी बात को लंबा ना खींचें। शहद के द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करें।

धनु राशिफल: मेहनत से सकारात्मक नतीजे मिलेंगे। बिजनेस अच्छा चलेगा। आमदनी से कुछ पैसे भविष्य के लिए बचा सकते हैं। बेलपत्र द्वारा शिवलिंग का अभिषेत करें। करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है।

मकर राशिफल: आज आपकी निराशा खत्म हो सकती है। अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। सरकारी कार्य पूरे होंगे। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। गन्ने के रस द्वारा शिवलिंगग का अभिषेक करें।

कुंभ राशिफल: रोमांस के मामले में कोई सरप्राइज मिल सकता है। खुद पर नियंत्रण रखें। परिवार से जुड़ी कोई खास खबर मिल सकती है। ऑफिस, फील्ड में पूरी तरह संभलकर रहें। गुड़ मिश्रित जल द्वारा अभिषेक करें।

मीन राशिफल: योजना बनाने और फेसले करने के लिए अच्छा दिन है। किसी बुद्धिमान, समझदार व्यक्ति से सलाह मिलेगी। घर या ऑफिस में मरम्मत का मन बना सकते हैं। विदेश से संबंधित कार्य पूरे होंगे। मिश्री-इलायची द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करें।

First Published on November 28, 2018 5:06 am