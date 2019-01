Tarot Horoscope Today 28 January 2019: सिंह राशि वालों के फैसले होंगे सटीक, तुला वालों को पार्टनर से हो सकता है विवाद

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today:मेष राशिफल: आज आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। भविष्य में नए अवसर मिलेंगे। आपको प्रॉपर्टी संबंधी विवाद में परेशानी हो सकती है। कारोबार में निवेश ना करें। ऑफिस मे आपकी तारीफ होगी। आज आपको बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है।

वृषभ राशिफल: आज आपको नौकरी में बड़ा अवसर मिल सकता है। करियर में आ रही परेशानी दूर होगी। नई खुशखबरी मिल सकती है। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। नौकरी में तरक्की के योग हैं।

मिथुन राशिफल: विदेश से अच्छी खबर मिल सकती है। यात्रा में आ रही देरी दूर होगी। माता का सहयोग मिलेगा। परिवार या दोस्तों की अनदेखी आपको परेशान कर सकती है। प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है।

कर्क राशिफल: दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। अपने मन पर काबू रखें। विचारों में शुद्धता लाएं। आज दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। किसी रिश्तेदार से विवाद हो सकता है। वाणी पर काबू रखें।

सिंह राशिफल: कारोबार में मुनाफा मिल सकता है। आज आपके फैसले सफल होंगे। आपको फिजूलखर्ची से बचना चाहिए। सेहत का ख्याल रखें। बेकार के रिश्तों से दूरी बनाए रखें। सेहत पर ध्यान दें।

कन्या राशिफल: कारोबार में उतार-चढ़ाव हो सकता है। प्रॉपर्टी के लेन-देन में सावधानी बरतें। वरना नुकसान हो सकता है। मानसिक तनाव से परेशान रहेंगे। आज करियर से जुड़ा फैसला लें सकते हैं। प्रॉपर्टी से निवेश से बचें।

तुला राशिफल: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। आज घर में कलह की स्थिति बन सकती है। आज पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। आप समझदारी से काम लें। कारोबार में साझेदारी ना करें। यात्रा करने से बचें।

वृश्चिक राशिफल: शेयर मार्केट में निवेश करें। आपको नौकरी में लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धैर्य बनाएं रखें। आज भाग्य आपका साथ देगा। अकेलापन महसूस करेंगे। फैसले लेने से समस्या होगी।

धनु राशिफल: आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। सटीक फैसले लेंगे। आपको पुराने रोग से छुटकारा मिलेगा। परिवार के साथ घूमने के प्लान बनाएंगे। बड़े आर्थिक फैसले ना लें। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। सेहत का ध्यान रखें।

मकर राशिफल: परिवार के लिए समय निकालें। आज शेयर बाजार में निवेश करने से फायदा मिलेगा। बाहर घूमने जाएंगे। व्यवहार सकारात्मक रखें। गुड न्यूज मिलेगी। गलतफहमियां दूर होंगी। अनजान से सलाह ना लें।

कुंभ राशिफल: आज घर-परिवार में सुख-शांति रहेगी। पैसों के लेन-देन में सतर्क रहें। आज भाग्य साथ देगा। कमियां दूर होंगी। आज किसी से बहस करने से बचें। छात्रों के लिए दिन शुभ रहेगा। बाधाएं दूर होंगी। निवेश से लाभ होगा।

मीन राशिफल: विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। नए काम में रुचि बढ़ेगी। पैसों के लेन-देन में सर्तक रहें। बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। मानसिक तनाव रहेगा। धोखा से सावधान रहें।

First Published on January 28, 2019 5:04 am