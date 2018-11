Tarot Horoscope Today 27 November 2018: मिथुन राशि वालों के रिश्तों में आएगा मनमुटाव, धनु वालों को मिल सकती है नौकरी

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today: मेष राशिफल: पार्टनरशिप, विवाह का योग प्रबल है। नई पार्टनरशिप के योग है। भूमि संबंधी काम में सफलता मिलेगी। यात्रा से विशेष लाभ नहीं होगा। सम्मान और प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। ऊं नारायण प्रियायै नम: जपें और श्री हरि को लाल मौली अर्पित करें।

वृषभ राशिफल: आज का दिन खुशहाली लेकर आएगा। आपको मेहनत का लाभ मिलेगा। आज आपको मान-सम्मान मिलेगा। खुशियां मनाने का समय है। विश्वासघात से सावधान रहें। दोस्तों से मुलाकात होगी। ऊं नारायण प्रियायै नम: जपें और श्री हरि को इत्र चढ़ाएं।

मिथुन राशिफल: परिवार में अनबन हो सकती है। रिश्तों में मनमुटाव होगा। प्रॉपर्टी से संबंधी काम में नुकसान होगा। कार्यभार अधिक रहेगा। अटका हुए धन से तनाव होगा। उच्च अधिकारी से बचकर रहें। ऊं नारायण प्रियायै नम: जपें और श्री हरि को जनेऊ चढ़ाएं।

कर्क राशिफल: करियर संबंधी फैसले गड़बड़ हो सकते हैं। किसी महिला से विवाद से बचें। मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको नए अवसर मिलेंगे। जीवन की नई शुरूआत में मुश्किल होगी। ऊं नारायण प्रियायै नम: जपें और श्री हरि को मखाने चढ़ाएं।

सिंह राशिफल: धोखे से बचें, सेहत पर ध्यान दें। नए आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे। करियर में तरक्की का समय है। ऊं नारायण प्रियायै नम: जपें और श्री हरि को खजूर चढ़ाएं।

कन्या राशिफल: आज आपके काम में बाधा आ सकती है। करियर में खास ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। यात्रा टल सकती है। नई नौकरी या करियर के मामले में कोई गति नहीं है। प्रॉपर्टी के मामलों में कोई फैसला ना लें। ऊं नारायण प्रियायै नम: जपें और श्री हरि को मीठा पान चढ़ाएं।

तुला राशिफल: शादी के प्रबल योग हैं। कंस्ट्रक्शन के मामले में पार्टनरशिप के योग हैं। आर्थिक मामलों में दिक्कत होगी। अवसर रुक सकते हैं। महिला मित्रों से सावधान रहें। ऊं नारायण प्रियायै नम: जपें और श्री हरि को शुद्ध घी का भोग लगाएं।

वृश्चिक राशिफल: प्रेम संबंध मजबूत रहेंगे। प्रेम संबध मजबूत रहेंगे। बुरी आदत से बचें, आत्ममंथन करें। पिता की सेहत पर ध्यान दें। सरकारी काम करने से बचें। ऊं नारायण प्रियायै नम: जपें और श्री हरि को रक्त चंदन चढ़ाएं।

धनु राशिफल: निराश-हताशा हो सकती है। तनाव बढ़ सकता है। मनमुटाव हो सकता है। आज आपको नौकरी मिल सकती है। लोगों से मुलाकात अच्छी रहेगी। ऊं नारायण प्रियायै नम: जपें और श्री हरि को चंदन चढ़ाएं।

मकर राशिफल: पुराने संबंधों से लाभ मिलेगा। नए प्रेम संबंध का योग है। कानूनी मामलों में समझौता हो सकता है। पुराने केस बाहर निकल सकते हैं। ऊं नारायण प्रियायै नम: जपें और श्री हरि को धूप दिखाएं।

कुंभ राशिफल: मेहनत को नजरअंदाज ना करें। कोई बड़ा धोखा मिल सकता है। संबंध टूट सकते हैं। सेहत में परेशानी हो सकती है। ऊं नारायण प्रियायै नम: जपें और श्री नृसिंह को गुड़-तिल के लड्डू चढ़ाएं। उनके सामने सरसों के तेल का दीया जलाएं।

मीन राशिफल: विवाद से बचें। अनावश्यक बहस से दूर रहें। अधूरे कार्य पूरे होंगे। बेवजह बहस में पड़ सकते हैं। धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। मानसिक तनाव से उबर पाएंगे। ऊं नारायण प्रियायै नम: जपें और श्री नृसिंह को गोपी चंदन, हल्दी चढ़ाएं।

First Published on November 27, 2018 5:45 am