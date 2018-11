Tarot Horoscope Today 26 November 2018: मेष राशि वालों की हल होगी परेशानी, सिंह वाले रखें सेहत का ख्याल

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today: मेष राशिफल: किसी बड़ी बाधा का निवारण होगा। आपको अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। आपको रोजगार मिल सकता है। दोस्ती में मजबूती आएगी। ऊं ह्रीं श्रीं श्रीलक्ष्मीनारायणाय नम: जपें।

वृषभ राशिफल: आपके सामने आकस्मिक खर्चे आएंगे। व्यवस्था में मुश्किलें आएंगी। अपेक्षित काम में विलंब होगा। तनाव रहेगा। नए विचार आएंगे। ऊं गोपालाय उत्तरध्वजाय नम: जपें।

मिथुन राशिफल: शत्रुओं पर विजय हासिल करेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें। बकाया वसूली के प्रयास सफल होंगे। बिजनेस संबंधी यात्रा सफल रहेगी। नए कार्य में रुचि बढ़ेगी। ऊं क्लीं कृष्णाय नम: जपें।

कर्क राशिफल: बुरी सोच के लोगों से दूरी बनाएं। नई योजना बनेगी। कार्यपद्धति में सुधार होगा। काम करने के तरीके में बदलाव आएगा। सरकारी काम से लाभ होगा। जीवन में संतुलन बनाएं। ऊं ह्रीं हिरण्यगर्भाय अवयक्तरुपिणे नम: जपें।

सिंह राशिफल: सेहत कमजोर रहेगी। चिंता और तनाव रहेगा। पूजा-पाठ में मन लगेगा। कोर्ट-कचहरी के काम अनुकूल रहेंगे। आय में निश्चतता रहेगी। ऊं क्लीं ब्रह्मणे जगदाधाराय नम: जपें।

कन्या राशिफल: वाहन, मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। जोखिम और जमानत के काम टालें। दूसरों की बातों में ना आकर खुश निर्णय लें। जरुरी चीज समय पर नहीं मिलेगी। ऊं पीं पिताम्बराय नम: जपें।

तुला राशिफल: कुवारों को विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। लेन-देन में जल्दबाजी ना करें। शुभ संदेश की प्राप्ति होगी। आय में आश्चर्यजनक वृद्धि हो सकती है। ऊं तत्वनिरंजनाय तारक रामाय नम: जपें।

वृश्चिक राशिफल: ऐश्वर्य पर खर्च होगा। सेहत का ध्यान रखें। बिजनेस संबंधी यात्रा सफल रहेगी। भूमि और भवन की खरीद की योजना बनेगी। रोजगार प्राप्ति संभव है, आय में वृद्धि होगी। ऊं नारायणाय सूरसिंहाय नम: जपें

धनु राशिफल: ईर्ष्यालु व्यक्ति षडयंत्र रच सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग सहयोग और मार्गदर्शन करेंगे। ऊं श्रीं देवकृष्णाय उर्ध्यजाय नम: जपें।

मकर राशिफल: नेत्रों में रोग और चोट से पीड़ा संभव है। चिंता और तनाव बने रहेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी का व्यवहार आहत कर सकता है। ऊं श्रीं वत्सलाय नम: जपें।

कुंभ राशिफल: किसी पुरानी घटना की बुरी याद रह सकती है। भय रहेगा। प्रयास सफल रहेंगे। काम की तारीफ होगी। पराक्रम और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। ऊं श्रीं उपेन्द्राय अच्युताय नम: जपें।

मीन राशिफल: भूले बिसरे साथियों से मुलाकात होगी। गुड न्यूज मिलेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। बड़े काम करने का मन करेगा। रोजगार में वृद्धि होगी। ऊं क्लीं उध्दारिणे नम: जपें।

First Published on November 26, 2018 5:33 am