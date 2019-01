Tarot Horoscope Today 26 January 2019: कन्या राशि वाले रिस्क ना लें, तुला वालों को मिलेगा नया काम

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today:मेष राशिफल: क्रिएटिव काम सफल रहेंगे, काम की तारीफ होगी। प्रसन्नता रहेगी, यात्रा मनोरंजक हो सकती है। धन आसानी से मिलेगा, नौकरी में अनुकूलता रहेगी। कार्यभार और अधिकार में वृद्धि होगी।

वृषभ राशिफल: विवाद ना बढ़ाएं, बेवजह कहासुनी से बचें। सेहत पर ध्यान दें, थकान और कमजोरी रहेगी। लेन-देन में जल्दबाजी ना करें, धनहानि की आशंका है। बिजनेस में धीमापन रह सकता है, आय में निश्चितता रहेगी। समय में जल्द ही सुधार होगा।

मिथुन राशिफल: दोस्तों की मदद करने का मौका मिलेगा। सामजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बिजनेस मन मुताबिक चलेगा। शेयर बाजार से लाभ होगा। यात्रा सफल रहेगी। शत्रु सक्रिय रहेंगे। चिंता और तनाव रहेंगे। किसी दूसरे व्यक्ति के काम में हस्तक्षेप ना करें।

कर्क राशिफल: आत्मसम्मान बना रहेगा, उत्साहवर्धक सूचना मिलेगी। भूले-बिसरे साथियां, रिश्तेदारों से मिलेंगे। कारोबार में अनुकूलता रहेगी। सेहत कमजोर रहेगी, रिस्क के काम टाल दें। बुद्धि का प्रयोग लाभ देगा, प्रसन्नता बनी रहेगी, प्रमाद ना करें।

सिंह राशिफल: रोजगार मिलेगा, नए कपड़ों की प्राप्ति होगा। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा, यात्रा लाभदायक रहेगी। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड मनोनुकूल लाभ देगा। प्रसन्नता का वातावरण रहेगा, रिस्क के काम टाल दें। सेहत पर विशेष ध्यान दें।

कन्या राशिफल: सेहत बिगड़ सकती है, रिस्क वाले काम टाल दें। कोई जरूरी फैसला लेने में जल्दबाजी ना करें। फालतू खर्च होगा, कर्ज लेना पड़ सकता है, आय में कमी आएगी। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। बिजनेस ठीक चलेगा।

तुला राशिफल: यात्रा मनोनुकूल रहेगी, नया काम मिलेगा, डूबी हुई रकम मिलेगी। बिजनेस में वृद्धि होगी। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। समय अनुकूल रहेगा। रिस्क लेने का साहस कर पाएंगे, आय में वृद्धि होगी, जल्दबाजी ना करें।

वृश्चिक राशिफल: ऑफिस में सुधार और परिवर्तन हो सकता है, योजना फलीभूत होगी। तत्काल लाभ नहीं होगा, निवेश में जल्दबाजी ना करें। आय के नए स्त्रोत मिलेंगे। रुके काम में गति आएगी, जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे।

धनु राशिफल: अध्यात्म में रुझान रहेगा, सत्संग का लाभ प्राप्त होगा। राजकीय बाधा दूर होगी, बिजनेस में वृद्धि होगी। आसपास का वातावरण सुखद रहेगा। पार्टनरों, भाइयों की मदद मिलेगी। विवाद को बढ़ावा ना दें, विवेक का प्रयोग करें।

मकर राशिफल: सेहत कमजोर हो सकती है। क्रोध और उत्तेजना पर नियत्रंण रखें। चोट और दुर्घटना से बड़ी हानि हो सकती है, सावधानी बरतें, लेन-देन में जल्दबाजी से बचें, आय बनी रहेगी। रिस्क के काम टाल दें।

कुंभ राशिफल: कानूनी काम अनुकूल रहेंगे। बिजनेस संबंधी यात्रा सफल रहेगी। लाभ के अवसर हाथ आएंगे, बिजनेस में लाभ होगा। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा, जीवनसाथी से मदद मिलेगी। घर के बाहर प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। लेन-देन में सावधानी रखें।

मीन राशिफल: प्रॉपर्टी का काम करने से लाभ होगा, बेरोजगारी दूरी होगी। आय के नए स्त्रोत प्राप्त होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। चारों तरफ से सफलता मिलेगी, घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। उत्साह बना रहेगा, चिंता और तनाव कम होंगे।

First Published on January 26, 2019 2:04 am