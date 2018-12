Tarot Horoscope Today 26 December 2018: तुला वाले न लें जोखिम, मकर वालों को मिलेगा गिफ्ट

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today:मेष राशिफल: कार्यस्थल पर सुधार होगा। योजना पूरी होगी। सामाजिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। संतुष्टि मिलेगी, प्रतिष्ठा वृद्धि होगी। लाभ के अवसर हाथ आएंगे, भाग्य साथ देगा। पुरानी समस्या खत्म होगी।

वृषभ राशिफल: तंत्र -मंत्र में रुचि रहेगी, देवदर्शन सुलभ होगा। लापरवाही से परेशानी हो सकती है। कानूनी बाधा दूर होगी। विरोधी सक्रिय होंगे। जल्दबाजी, लापरवाही से बचें, नौकरी में अधिकार बढ़ सकते हैं।

मिथुन राशिफल: चोट, रोग, चोरी से हानि संभव है, वाणी पर काबू रखें। दूसरों पर अतिविश्वास ना करें, जरूरी चीज गुम हो सकती है। चिंता और तनाव रहेंगे।

कर्क राशिफल: प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। शत्रु परास्त होंगे। कानूनी अड़चन दूर होगी, आय में वृद्धि होगी। नए स्थान पर जाने की प्लानिंग पूरी होगी। विदेश यात्राएं संभव है।

सिंह राशिफल: रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। उन्नति के मार्ग प्रशस्त्र होंगे। किसी बात का विरोध होगा। विचारों में बदलाव आएगा। संपत्ति के बड़े सौदे हो सकते हैं। आपको लाभ मिलेगा। सेहत का ख्याल रखें।

कन्या राशिफल: पार्टी-पिकनिक का आनंद मिलेगा। पढ़ाई में मन लगेगा। किसी की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे। परीक्षा, इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा के योग हैं। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे।

तुला राशिफल: आज समय आपके अनुकूल नहीं है। रिस्क और जमानत के काम टालें। जोखिम लेने से बचें। वाणी पर नियंत्रण रखें, बुरी खबर मिल सकती है। दौड़-धूप आज अधिक रहेगी। बिजनेस ठीक चलेगा। नई सोच के साथ काम करेंगे।

वृश्चिक राशिफल: नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। मेहनत का फल मिलेगा। प्रेम-प्रसंग अनुकूल रहेंगे। पूछ-परख बढ़ेगी। मन में उत्साह रहेगा। प्रसन्नता बढ़ेगी। नए रिलेशनशिप हो सकते हैं। नए अनुबंध हो सकते हैं। विचारों में स्पष्टता रहेगी।

धनु राशिफल: छोटे भाइयों का सहयोग मिलेगा। निवेश शुभ रहेगा। इनकम में वृद्धि होगी। भूले-बिसरे साथियों से मुलाकात होगी। कोई बड़ा काम करने का मन बनेगा। मान-सम्मान मिलेगा। अपने गुस्से पर काबू रखें। अध्यात्मिक चीजों में रुझान बढ़ेगा। सेहत का ख्याल रखें।

मकर राशिफल: नए कपड़ों, ज्वैलरी पर खर्च करेंगे। गिफ्ट मिलेंगे। यात्रा की प्लानिंग करेंगे। मन के मुताबिक काम होगा। अगर रोजगार में कोई समस्या है तो उसको दूर करने के प्रयास सफल होंगे। नए काम हाथ आएंगे। नए लोगों से मुलाकात होगी।

कुंभ राशिफल: आज आपकी सेहत कमजोर रहेगी। सेहत पर खर्च बढ़ेगा। आज आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। काम पर जाने का मन नहीं होगा। कोर्ट-कचहरी के मामलों में सावधानी बरतें। दुष्टजन हानि पहुंचा सकते हैं, आय में बढ़ोत्तरी होगी। महिला मित्रों से सावधान रहें।

मीन राशिफल: आप समय पर कर्ज चुका पाएंगे। रुका हुआ धन मिलेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। नए कार्य शुरू करने का मन बनेगा। मन में प्रसन्नता रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में सबका सहयोग मिलेगा। यात्रा लाभदायक रहेगी। आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे।

First Published on December 26, 2018 6:02 am