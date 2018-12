Tarot Horoscope Today 25 December 2018: सिंह राशि वालों की बढ़ेगी प्रतिष्ठा, कन्या वालों के अटके काम होंगे पूरे

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today:मेष राशिफल: प्रयास सफल रहेंगे। दोस्तों की मदद कर पाएंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कारोबार में लाभ होगा, नौकरी में काम की तारीफ होगी। मनचाही इच्छा पूरी हो सकती है।

वृषभ राशिफल: घर में अतिथियों का आगमन होगा। आपको शुभ समाचार मिलेगा। वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें। दूसरों की मदद में आगे आएंगे। आपको मानसिक खुशी मिलेगी।

मिथुन राशिफल: भाग्योन्नति के प्रयास सफल होंगे। आमदनी बढ़ेगी। बड़ी समस्या का हल आसानी से हो जाएगा। अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। आपको प्रमोशन और इनाम मिल सकता है। साथियों का सहयोग मिलेगा।

कर्क राशिफल: धनहानि होने के योग हैं, कीमती चीजें संभालकर रखें। आज आप रिस्क लेने से बचें। सेहत के मामले में सावधानी बरतें। विवाद को बढ़ावा ना दें, नौकरी में काम का बोझ रहेगा।

सिंह राशिफल: पराक्रम और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सुख के साधन जुटेंगे। संतानपक्ष की चिंता रहेगी। अज्ञात भय आपको परेशान कर सकता है। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। आपने दम पर काम पूरा करेंगे।

कन्या राशिफल: नई योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। आपके अटके काम पूरे होंगे। परिवार के साथ समय सुखमय बीतेगा। सेहत का ख्याल रखें। लापरवाही ना बरतें। मानसिक तनाव हो सकता है।

तुला राशिफल: धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में अधिकार में वृद्धि हो सकती है। मन के हिसाब से लाभ मिलेगा। कारोबार में लाभ मिलेगा। पार्टनरों का सहयोग मिलेगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

वृश्चिक राशिफल: विवादों का बढ़ावा ना दें। वाहन और मशीनरी के प्रयोग में सावधानी बरतने का आवश्यकता है। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। दूसरों के काम में दखल ना दें। करियर में सफलता मिलेगी।

धनु राशिफल: यात्रा मनोरंजक रहेगी, कुछ अनहोनी हो सकती है। लेन-देन में जल्दबाजी ना करें, प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क बढ़ेगा। नए लोगों से मुलाकात होगी। संबंध अच्छे रहेंगे।

मकर राशिफल: चिंता और तनाव बने रहेंगे। चोट और दुर्घटना से हानि संभव है। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। साथियों से मुलाकात होगी। धन लाभ मिलने की संभावना है।

कुंभ राशिफल: पार्टी और पिकनिक का आनंद मिलेगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। क्रिएटिव कार्य में सफलता मिलेगा। बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। स्वादिष्ठ भोजन का आनंद मिलेगा। अधूरे कार्य पूरे होंगे। विश्वासघात से सावधान रहें।

मीन राशिफल: शोक समाचार मिल सकता है। भागदौड़ रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। चिंता और तनाव में रहेंगे। आज आप खुद पर संयम रखें। नए कार्यों की शुरुआत ना करें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on December 25, 2018 6:14 am