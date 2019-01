Tarot Horoscope Today 23 January 2019: तुला राशि वाले लेन-देन में बरतें सावधानी, कुभ वाले दूसरों की मदद करेंगे

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today: मेष राशिफल: आज आपकी लव लाइफ मधुर रहेगी। कोई रिश्ता टूट सकता है। आर्थिक लाभ मिल सकता है। वाहन सुख मिलने की संभावना है। सामजिक कार्य से तारीफ मिलेगी।

वृषभ राशिफल: भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। कामकाज में नई शुरुआत हो सकती है। भावनात्मक तौर पर झटका लग सकता है। सैलरी बढ़ सकती है। महिला मित्रों से सावधान रहें।

मिथुन राशिफल: आज आपके अटके काम पूरे हो सकते हैं। माता का सहयोग मिलेगा। विश्वासघात से सावधान रहें। माता-पिता के सहयोग से पुराना कर्ज उतरेगा। संतान का सहयोग मिलेगा।

कर्क राशिफल: आज आपको रुका हुआ धन मिलेगा। जीवन में कोई बड़ा बदलाव होगा। रोधैर्य बनाए रखें। जीवनसाथी की आर्थिक स्थिति में बदलाव होगा। जगार में प्रगति के योग हैं।

सिंह राशिफल: आज आपको कोई बुरी खबर मिल सकती है। बना हुआ काम बिगड़ सकता है। प्रेम संबंध बेहतर होंगे। कानूनी मामले खत्म होंगे। यात्रा पर जाने से बचें।

कन्या राशिफल: नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। जीवन में उतार-चढ़ाव चलता रहेगा। धैर्य बनाए रखें। कुछ भी बोलने से पहले सोचे। दोस्तों से बहस हो सकती है।

तुला राशिफल: पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें। समाज में मान-सम्मान मिलेगा। दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। आज काम का बोझ बढ़ेगा। इसलिए थोड़ा तनाव हो सकता है। आ

वृश्चिक राशिफल: पति-पत्नी के बीच तालमेल बिगड़ सकता है। पिता का सहयोग मिलेगा। कानूनी मामलों में समस्या आ सकती है। आज आपको कहीं से खुशखबरी मिल सकती है।

धनु राशिफल: अटके काम पूरे हो सकते हैं। किसी के बहकावे में ना आएं।आज के दिन प्रॉपर्टी संबंधी लाभ मिलेगा। पॉजिटिव सोच रखेंगे। महिला मित्रों से लाभ मिलेगा। शांत मन से विचार करें।

मकर राशिफल: आर्थिक फैसले सफल होंगे। कोई जोखिम भरा काम शुरु कर सकते हैं। विदेश से अच्छी खबर मिलने के योग हैं। नौकरी में सहयोगियों का साथ मिलेगा। मन से काम करेंगे।

कुंभ राशिफल: करियर की चिंता रहेगी। विदेश यात्रा के योग हैं। समाज और राजनीति आज आपका दबदबा रहेगा। दूसरों की मदद करेंगे। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा।

मीन राशिफल: विश्वासघात से सावधान रहें। सभी कार्य समय से पूरे होंगे। सेहत का ख्याल रखें। समाज में यश मिलेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें।

First Published on January 23, 2019 5:22 am