Tarot Horoscope Today 22 January 2019: कर्क राशि वाले चिंता ना करें, तुला वालों की हो सकती है तरक्की

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today: मेष राशिफल: आज आपकी परेशानी दूर होगी। महिला मित्रों से सहयोग मिलेगा। आपको सेहत से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सेहत का विशेष ध्यान रखें।

वृषभ राशिफल: आप आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर संभव हो सके तो आज आप यात्रा करने से बचें। स्थान परिवर्तन को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय आज ना लें। परिजनों का सहयोग मिलेगा।

मिथुन राशिफल: आज आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। आप अनावश्यक रूप से धन खर्च करते हैं इससे आपको परेशानी होती है। इसलिए ऐसा ना करें जिससे आपको बाद में पछतावा हो। सेहत का ख्याल रखें।

कर्क राशिफल: आज आपको मानसिक तनाव हो सकता है। बेवजह की बातों पर चिंता करने से बचें। आज अपने गुस्से पर काबू रखें। आप खुद को शांत रखने का प्रयास करें।

सिंह राशिफल: अनैतिक कार्यों से बचें। आप जुबान पर नियंत्रण रखें । बुरी संगति में आने से बचें, वरना आपको आगे परेशानी हो सकती है। आज वाद- विवाद से दूर रहें।

कन्या राशिफल: धन के लिहाज से आज का दिन आपके लिए ठीक है। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप नया काम शुरू कर सकते हैं। माता की सेहत ठीक होगी।

तुला राशिफल: अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। नौकरी में तरक्की के योग हैं। उच्च लोगों से मुलाकात हो सकती है। इससे आपको आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। अधिकारी आपकी बातों से प्रभावित हो सकते हैं।

वृश्चिक राशिफल: आज नए कार्य शुरू कर सकते हैं। महिला मित्रों से सावधान रहें। विश्वासघात मिलने के योग हैं। आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। आज आप किसी गरीब लोगों की मदद करेंगे।

धनु राशिफल: आज आपको सरकारी योजनाओं से लाभ मिलेगा। सरकार विरोधी प्रवृति से दूर रहें। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। आपका मन नए कार्यों में लगेगा। नौकरी मिलने के योग हैं।

मकर राशिफल: आज आपको परिवार की ओर से अच्छी खबर मिलेगी। लव पार्टनर से प्यार मिलेगा। भौतिक सुख-सुविधा में बढ़ोत्तरी हो सकती है। आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा।

कुंभ राशिफल: आज नए लोगों से मुलाकात होगी। अगर आप वित्तीय योजनाओं को लेकर काम करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। अपने प्रयास को निरंतर जारी रखें।

मीन राशिफल: आज आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप किसी के साथ बहस ना करें। धन हानि के योग हैं। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा है।

First Published on January 22, 2019 5:44 am