Tarot Horoscope Today 21 November 2018: सिंह राशि वाले सोच-समझकर बोलें, तुला वालों की जीवनसाथी के साथ हो सकती है अनबन

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today:मेष राशिफल: आज जीवनसाथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। खान-पान अच्छा रहेगा। लॉटरी, जुआ आदि से दूर रहें। धैर्य बनाकर चलें। नहाने के पानी में घी मिलाएं। आज आपके लिए शुभ रंग लाल होगा और भाग्य 74% होगी।

वृषभ राशिफल: परिवार में एकता बनी रहेगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। परिवार, बिजनेस के मामलों में सहजता रहेगी। सावधानी बरतें। आपके कई अटके हुए काम सफल हो सकते हैं। नहाने के पानी में रक्तचंदन मिलाएं। आज आपके लिए शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य 82 % होगी।

मिथुन राशिफल: आज आपको अतिरिक्त आमदनी के कुछ नए मौके मिल सकते हैं। आज आपको खेलकूद और मनोरंजन में शामिल होने का मौका मिलेगा। आज आपके अटके काम पूरे हो सकते हैं। नहाने के पानी में केसर मिलाएं। आज आपके लिए शुभ रंग हरा होगा और भाग्य 67 % होगी।

कर्क राशिफल: आने वाला दिन आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। अपनों के साथ मिलने से आप खुश हो सकते हैं। बिजनेस या जॉब के लिए यात्रा हो सकती है। आपको विश्वासघात से सावधान रहना होगा। नहाने के पानी में दूध डालें। आज आपके लिए शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य 77 % होगी।

सिंह राशिफल: आपकी सेहत खराब हो सकती है। आपको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। बिना सोचे समझे बोलकर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। नहाने के पानी में अनार का रस मिलाएं। आज आपके लिए शुभ रंग पीला होगा और भाग्य 70 % होगी।

कन्या राशिफल: आज नया घर या पुननिर्माण का मन बनेगा। दांपत्यजीवन प्रेमपूर्ण बना रहेगा। किसी के साथ कोई गलतफहमी हो सकती है। नहाने के पानी में खस मिलाएं। आज आपके लिए शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य 81 % होगी।

तुला राशिफल: परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। जीवनसाथी के साथ अनबन हो सकती है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लोन संबंधी परेशानी हो सकती है। नहाने के जल में थोड़ा गुड़ मिलाएं। आज आपके लिए शुभ रंग नीला होगा और भाग्य 64 % होगी।

वृश्चिक राशिफल: विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। आपको परिवार को सहयोग मिलेगा। अचानक फैसला ना लें। यात्रा पर जाने से बचें। नहाने के जल में गुलाबजल मिलाएं। आज आपके लिए शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य 73 % होगी।

धनु राशिफल: कोई बड़ा काम हाथ में ले सकते हैं। क्लेश खत्म हो सकता है। फिजूलखर्ची भी कम रहेगी। नहाने के जल में तुलसीपत्र डालें। आज आपके लिए शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य 79 % होगी।

मकर राशिफल: आपकी वाणी में मधुरता रहेगी। धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी। मन में उदासी हो सकती है। मनोरंजक यात्रा से मन प्रसन्न रहेगा। नहाने के पानी में काले तिल मिलाएं। आज आपके लिए शुभ रंग काला होगा और भाग्य 59 % होगी।

कुंभ राशिफल: परिवार में किसी सदस्य की शादी पक्की हो सकती है। सकारात्मकता बढ़ सकती है। विश्वासघात से सावधान रहें। कागजी काम चुनौतीपूर्ण लग सकता है। नहाने के पानी में गोरोचन मिलाएं। आज आपके लिए शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य 75 % होगी।

मीन राशिफल: माता-पिता का स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा। किसी निवेश या सौदेबाजी से आपको फायदा होगा। करियर में मदद मिलेगी। नहाने के पानी में हल्दी मिलाएं। आज आपके लिए शुभ रंग मरून होगा और भाग्य 71 % होगी।

First Published on November 21, 2018 5:37 am