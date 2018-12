Tarot Horoscope Today 21 December 2018: कर्क वालों के काम की होगी तारीफ, मीन वालों की मेहनत लाएगी रंग

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today: आज शनिवार है। दिसंबर महीने की 21 तारीख है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव का व्यक्ति के जीवन पर व्यापक असर माना गया है। ऐसे दिन पर चलिए जानते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या आपके बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। बिजनेस में आर्थिक नुकसान होगा। बहुत परेशान न हों। किसी जानकार की राय लें। जल्द ही लाभ भी मिलेगा। सेहत का ध्यान रखें। भोजन समय से करें। पानी खूब पीएं। शुभ रंग: हरा और भाग्य 70% होगा।

वृषभ: किसी बात को लेकर आप चिंता करेंगे। आप काफी परेशान हो सकते हैं। लेकिन आपको नकारात्मक बातों से दूर रहना होगा। आप सकारात्मक सोचिए। परिवार के साथ रहिए। शुभ रंग: काला और भाग्य 60% होगा।

मिथुन: परिवार में किसी समारोह का आयोजन होगा। इस समारोह में हिस्सा लें। यहां पर कई लोगों से मुलाकात होगी। उनसे मिलकर आपको अच्छा लगेगा। मन काफी हल्का हो जाएगा। शुभ रंग: पीला और भाग्य 83% होगा।

कर्क: आप अपने काम से दूसरों को प्रभावित करेंगे। दफ्तर में आपकी तारीफ होगी। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप कुछ नई योजनाएं बनाएंगे। जल्दबाजी से बचना होगा। शुभ रंग: काला और भाग्य 74% होगा।

सिंह: अविवाहित लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। शादी का प्रस्ताव आने वाला है। यह रिश्ता आपको पसंद आएगा। इससे आपके घर पर खुशियों भरा माहौल होगा। एंजॉव करें। शुभ रंग: सफेद और भाग्य 60% होगा।

कन्या: आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी। लोग आपके काम से प्रभावित होंगे। आपको चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी। साथ ही आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली हैं। तैयार रहें। शुभ रंग: हरा और भाग्य 76% होगा।

तुला: आपका बिजनेस सामान्य गति से चल रहा है। इसमें तीव्रता लाने की जरूरत है। इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। परिवार में कुछ विवाद होगा। आप क्रोध करने से बचें। शुभ रंग: आसमानी और भाग्य 63% होगा।

वृश्चिक: निवेश करते समय सावधान रहें। इसमें नुकसान होने के संकेत हैं। परिवार में किसी की सेहत खराब हो सकती है। आपको उनका ध्यान रखना होगा। चिंता की बात नहीं है। शुभ रंग: नीला और भाग्य 71% होगा।

धनु: धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। किसी यात्रा पर जा सकते हैं। यह यात्रा परिवार के साथ होगी। इससे तनाव दूर होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। शुभ समाचार मिलेगा। शुभ रंग: नारंगी और भाग्य 59% होगा।

मकर: खानपान में सावधानी बरतें। अत्यधिक तला-भूना खाने से बचें। पेट संबंधी समस्या हो सकती है। माता की तबीयत खराब रहेगी। आपको उनका ध्यान रखना होगा। शुभ रंग: भूरा और भाग्य 56% होगा।

कुंभ: आज आपको मदद की जरूरत पड़ेगी। किसी दोस्त से आपको मदद मिलेगी। आप उन्हें धन्यवाद देना न भूलें। कोई गुड न्यूज मिल सकती है। इसका आपको इंतजार था। शुभ रंग: बैंगनी और भाग्य 68% होगा।

मीन: आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपको सफलता मिलेगी। इससे आपका उत्साह बढ़ेगा। कुछ नई योजनाओं पर विचार करेंगे। कुछ नए अनुभव हासिल होंगे। अच्छा लगेगा। शुभ रंग: आसमानी और भाग्य 61% होगा।

First Published on December 21, 2018 4:59 am