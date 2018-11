Tarot Horoscope Today 20 November 2018: तुला राशि वाले सोच-समझकर लें निर्णय, कुंभ वालों की पूरी होगी मनोकामना

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today:मेष राशिफल: भूमि संबंधी क्षेत्रों में सावधानी रखनी पड़ेगी। कार्यक्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपनी वाणी पर संयम रखें। भगवान विष्णु को तुलसी दल में शहद लगाकर अर्पित करें।

वृषभ राशिफल: मन में उदासी हो सकती है। सेहत पर ध्यान दें। कोई भी निर्णय ना लें। अध्यात्म से जुड़ेंगे। सिंदूर और तुलसी भगवान विष्णु को अर्पित करें।

मिथुन राशिफल: खुशियां मना सकते हैं। काम में सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी में लाभ होगा। लव लाइफ पॉजिटिव रहेगी। सेहत का ख्याल रखें। भगवान विष्णु को हल्दी और तुलसी अर्पित करें।

कर्क राशिफल: काम के कारण तनाव ज्यादा रह सकता है। काम में सफलता नहीं मिलने से कष्ट हो सकता है। आपको नौकरी मिल सकती है। भगवान विष्णु को धूप और तुलसी अर्पित करें।

सिंह राशिफल: आज आपके मान-सम्मान में बढ़ोत्तरी होगी। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक और संतान सुख मिलेगा। भगवान विष्णु को नीले वस्त्र अर्पित करें।

कन्या राशिफल: आज आपको विश्वासघात मिल सकता है। इससे आपको परेशानी हो सकती है। सेहत पर ध्यान दें, विश्वासघात के कारण निर्णय बदलेंगे। आर्थिक लाभ मिल सकता है। भगवान विष्णु को चंदन और तुलसी अर्पित करें।

तुला राशिफल: अनावश्यक चीजों में उलझ सकते हैं। गलत निर्णय ले सकते हैं। कार्यक्षेत्र में काम का बोझ बढ़ेगा। भगवान विष्णु को तुलसी, गुड़ और चना अर्पित करें।

वृश्चिक राशिफल: अधिकारियों से विवाद होगा। तनाव, बेचैनी बढ़ सकती है। अधिकारियों के शब्दों से परेशान होंगे। आज आपको मान-सम्मान मिलेगा। भगवान विष्णु को तुलसी के साथ मक्खन और मिश्री अर्पित करें।

धनु राशिफल: यात्रा की प्लानिंग रुक सकती है, विदेश से आने वाले अवसर रुकेंगे। विश्वासघात से सतर्क रहें। सेहत पर ध्यान दें। भगवान विष्णु को जनेऊ और तुलसी अर्पित करें।

मकर राशिफल: पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। सेहत पर ध्यान दें। काम का बोझ बढ़ेगा। नए लोगों से मुलाकात होगी, आपको लाभ मिल सकता है। भगवान विष्णु को खीर और तुलसी अर्पित करें।

कुंभ राशिफल: आज आपकी मनचाही इच्छा पूरी होगी। नए अवसर मिलेंगे। सफलता और खुशियां मनाने का समय है। आज उतना ही काम लें जितना आप कर सकते हों। भगवान विष्णु को लाल वस्त्र अर्पित करें।

मीन राशिफल: रिश्तों में विवाद हो सकता है। लव लाइप अच्छी रहेगी। क्रिएटिव काम में सफलता मिलेगी। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। परिजनों का सहयोग मिलेगा। भगवान विष्णु को हरे वस्त्र और तुलसी के पत्ते की माला अर्पित करें।

First Published on November 20, 2018 6:16 am