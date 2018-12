Tarot Horoscope Today 20 December 2018: कन्या वालों को इंटरव्यू में मिलेगी सफलता, मकर जातकों के घर आएंगे मेहमान

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today:मेष राशिफल: रुका हुआ पैसा मिल सकता है, पराक्रम बढ़ेगा। नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। घर-बाहर पूछ-परख होगी। नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। व्यवसायिक यात्रा सफल रहेगी। महिलाओं का सहयोग मिलेगा। कमजोरी महसूस करेंगे।

वृषभ राशिफल: योजना पूरी होगी। ऐश्वर्य के साधन प्राप्त हो सकते हैं। आपकी इनकम में बढ़ोत्तरी होगी। घर-बाहर पूछ-परख रहेगी। मन में मायूसी रहेगी। आपको हर जगह से मदद मिलेगी। पारिवारिक चिंता रहेगी। किसी चीज का अफसोस ना करें।

मिथुन राशिफल: किसी भी विवाद से दूर रहें। शारीरिक कष्ट से बाधा संभव है। तीर्थ दर्शन की योजना बनेगी। आय में इजाफा होगा। आज आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आपकी तरक्की होगी।

कर्क राशिफल: आज पार्टनर के साथ संबंध तनावपूर्ण हो सकता है। आप गृह क्लेश से बचें। अपनी संगति का ख्याल रखें। बुरी संगति से बचें, गुस्से पर काबू रखें। क्रोध और उत्तेजना पर काबू रखें। वाहन, मशीनरी के प्रयोग में सावधान रहें। काम पर ध्यान दें।

सिंह राशिफल: विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं, लाभ के अवसर हाथ आएंगे। वैवाहिक प्रस्ताव आ सकता है। लव लाइफ अच्छी रहेगी। राजकीय बाधा दूर होगी। नौकरी में सहयोग प्राप्त होगा। लोगों का सहयोग मिलेगा। कार्य पूरे होंगे। विदेश से जुड़ी चीजों में बाधा आ सकती है।

कन्या राशिफल: सुख के साधन मिलेंगे। प्रॉपर्टी के काम में बडा लाभ मिलेगा। इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। उन्नति के मार्ग खुलेंगे। विश्वासघात हो सकता है। मनमुताबिक कार्य नहीं होंगे। तनाव हो सकता है। घर बाहर हर तरफ से सफलता मिलेगी।

तुला राशिफल: पार्टी और पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। समय से काम पूरे होंगे। बिजनेस में विस्तार कर सकते हैं। नए कार्य की शुरूआत कर सकते हैं।

वृश्चिक राशिफल: वाणी पर काबू रखें, जल्दबाजी से काम ना करें। कानूनी समस्या आपको परेशान कर सकती है। किसी का व्यवहार दिला दुखाएगा। निगेटिविटी बढ़ेगी। काम में मन नहीं लगेगा।

धनु राशिफल: जल्दबाजी ना करें। दौड़ धूप करनी होगी। थकान महसूस होगी। मेहनत रंग लाएगी। घर-बाहर पूछ-परख होगी। आय में वृद्धि होगी। नौकरी में अनुकूलता रहेगी। निवेश शुभ रहेगा। आय के नए स्त्रोत मिलेंगे।

मकर राशिफल: घर में अतिथियों का आगमन होगा। आपको अच्छी खबर मिलेगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा। फालतू खर्च बढ़ सकता है। गुस्से पर काबू रखें। बिजनेस ठीक चलेगा। रिस्क लें सकते हैं। निवेश करने से बचें।

कुंभ राशिफल: बिजनेस संबंधी यात्रा लाभ देगी, उपहार मिलेंगे। धन आसानी से मिलेगा। रिस्क लेने से बचें। बड़े काम के होने से मन प्रसन्न होगा, उत्साह में वृद्धि होगी। काम में मन लगेगा।

मीन राशिफल: आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। बुरी संगति से बचें। खर्चे बढ़ेंगे। कर्ज लेना पड़ सकता है। सेहत बिगड़ सकती है। काम में मन नहीं लगेगा। चिंता रहेगी। कीमती वस्तु गुम होगी। कारोबार में तरक्की होगी।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on December 20, 2018 6:02 am