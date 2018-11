Tarot Horoscope Today 19 November 2018: कन्या राशि वालों का बढ़ेगा तनाव, तुला वाले विश्वासघात से रहें सावधान

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today:मेष राशिफल: दोस्तो के सहयोग से कार्य पूरे होंगे। आर्थिक निवेश करने से बचें। आंखों में परेशानी आ सकती है। आज निर्णय लेने से बचें। गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें। गुड़ मिश्रित जल से सूर्यदेव को अर्ध्य दें।

वृषभ राशिफल: पार्टनरशिप से लभ मिलेगा। प्रॉपर्टी के मामलों में लाभ होगा। लव लाइफ अच्छी रहेगी। भूमि विवाद से छुटकारा मिलेगा। जॉब में अवसर कम मिलेंगे। विश्वासघात से सावधान रहें। फिजूलखर्च से बचें। गुलाब जल मिश्रित जल से सूर्य को अर्ध्य दें।

मिथुन राशिफल: आज आपको मान-सम्मान मिलेगा। यात्रा के योग है। काम का दबाव बढ़ेगा। अधिकार वर्ग आपसे खुश रहेगा। आज आप खूब मेहनत करेंगे। पिता का सहयोग मिलेगा धैर्य बनाकर रखें। सूर्यदेव को तुलसी में अर्ध्य दें।

कर्क राशिफल: कानूनी मामलों में प्लानिंग करें। कोर्ट कचहरी के मामलों से दूरी बनाएं। कुछ नया कोर्स या काम सीखेंगे। बिजनेस से जुड़े निर्णय सटीक होंगे। किसी पुरुष की बातों का असर ना होने दें। खर्चों पर नियंत्रण रखें। जल में अक्षत डालकर सूर्यदेव को अर्ध्य दें।

सिंह राशिफल: विश्वासघात से सावधान रहें। विदेश से लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी। महत्वपूर्ण चीजों में आपको मायूसी मिल सकती है। नए अवसर मिल सकते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे। जल में अनार के रस डालकर सूर्य को अर्ध्य दें।

कन्या राशिफल: इमोशनली कमजोर महसूस करेंगे। पार्टनर से मनमुटाव हो सकता है। आपका तनाव बढ़ सकता है। बेचैनी बढ़ सकती है। विश्वासघात के कारण परेशान रहेंगे। दोस्तों के साथ मुलाकात होगी। जल में साबुत मूंग के 11 दाने डालकर सूर्यदेव को अर्ध्य दें।

तुला राशिफल: परिवार में परेशानी हो सकती है। सेहत का ख्याल रखें। संबंधों में विश्वासघात हो सकता है। अचानक काम में परेशानी आ सकती है। अध्यात्म में आपका विश्वास बढ़ेगा। सूर्य देव को लाल गुलाब से अर्ध्य दें।

वृश्चिक राशिफल: लव लाइफ और पार्टनरशिप पॉजिटिव रहेगी। शादी के योग हैं। रिश्तों में रोमांस बना रहेगा। अध्यात्म से जुड़ेंगे। लोन के मामले में देरी हो सकती है। जल में गुड़ और जावा फूल डालकर सूर्यदेव को अर्ध्य दें।

धनु राशिफल: खर्चों में बढ़ोत्तरी होगी। नए काम की शुरूआत कर सकते हैं। इनकम कम होगी। पार्टनरशिप से लाभ होगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। पार्टनर के साथ रिलेशनशिप पर ध्यान दें। चंदन और चने की दाल से सूर्यदेव को अर्ध्य दें।

मकर राशिफल: भावनात्मक रुप से कमजोर महसूस करेंगे। धैर्य बनाकर रखें। ग्लोबल ट्रिप का प्लान करेंगे। करियर से जुड़े निर्णय लेंगे। जल में इलायची डालकर सूर्यदेव को अर्ध्य दें।

कुंभ राशिफल: लव लाइफ अच्छी रहेगी। आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक सहयोग में कमी आएगी। लव लाइफ पॉजिटिव रहेगी। जल में घी मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें।

मीन राशिफल: फाइनेंस में बढ़ोतरी होगी। सहयोग मिलने में परेशानी होगी। अनावश्यक तनाव रहेगा। आर्थिक मामले में सोच-समझकर निर्णय लें। जल में चंदन और हल्दी डालकर सूर्यदेव को अर्ध्य दें।

