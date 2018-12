Tarot Horoscope Today 19 December 2018: सिंह राशि वालो को इंटरव्यू में मिलेगी सफलता, वृश्चिक वालों की होगी तारीफ

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today:मेष राशिफल: नई योजना बनेगी, कार्यप्रणाली में सुधार होगा। लोगों की सेवा का मौका मिलेगा, तुरंत लाभ नहीं होगा। आय में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। संतानपक्ष का सहयोग मिलेगा। नौकरी में उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे।

वृषभ राशिफल: कानूनी काम से आज आपको राहत मिली। पूजा-पाठ में मन लगेगा। भ्रम की स्थिति बन सकती है, विरोधी सक्रिय रहेंगे। चोट और रोग से बचें, बिजनेस ठीक चलेगा। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा, आय बढ़ेगी।

मिथुन राशिफल: गुस्से पर काबू रखें, वाहन, मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। बड़ी समस्या से सामना होगा, दूसरों के बहकावे में ना आएं। आय में निश्चिचतता रहेगी। आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

कर्क राशिफल: बोलचाल में हल्के मजाक ना करें। शत्रु परास्त होंगे। आज आपको वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है। लाभ के अवसर मिलेंगे। खर्च में इजाफा होगा। तनाव हो सकता है। अकेलापन महसूस करेंगे।

सिंह राशिफल: आज आप प्रॉपर्टी खरीदने पर विचार करेंगे। आपके लिए समय अच्छा है। बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे। आपको इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। खर्चे बढ़ेंगे लेकिन आय भी बढ़ेगी।

कन्या राशिफल: किसी मांगलिक काम में भाग लेने का मौका मिलेगा। मनपसंद भोजन का आनंद लेंगे। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। सभी काम समय से पूरे होंगे। मन में खुशी रहेगी। आपको लोन मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रिस्क वाले काम टालें।

तुला राशिफल: किसी के व्यवहार से आहत हो सकते हैं, बुरी खबर मिल सकती है। आज फैसले सोच-समझकर लें। जरूरी सामान समय पर नहीं मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। पारिवारिक सुख मिलेगा। परिवार की मदद से लाभ मिलेगा। भवन सुख मिलेगा।

वृश्चिक राशिफल: थोड़े प्रयास से रुके काम पूरे होंगे। काम की तारीफ होगी। नौकरी में उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। आपको नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। समाज में मान-सम्मान मिलेगा। महिला मित्र से सावधान रहें। विश्वासघात मिल सकता है। बिना सोच निर्णय ना लें।

धनु राशिफल: बिजनेस में लाभ बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, गुड न्यूज मिलेगी। नौकरी में सहयोग मिलेगा। आपको अच्छी खबर मिलेगी। घर में मेहमान आएंगे, प्रसन्नता रहेगी वाणी पर नियंत्रण रखें। बॉस से मिलकर चलें।

मकर राशिफल: बेचैनी रहेगी। बिजनेस संबंधी यात्रा लाभदायक रहेगी। अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। रोजगार मिल सकता है। बुद्धि का प्रयोग करें। प्रमोशन मिलेगा।

कुंभ राशिफल: अप्रत्याशित खर्चे आ सकते हैं, खर्च बढ़ेगा। पुराना रोग परेशान करेगा। निगेटिविटी बढ़ेगी। बुरी संगति से हानि होगी। गुस्से पर काबू रखें। बिजनेस में उतार-चढ़ाव रहेगा। महिलाओं का सहयोग मिलेगा। परिवार में सुख-शांति रहेगी।

मीन राशिफल: बकाया वसूली हो सकती है। बिजनेस संबंधी यात्रा मनमुताबिक रहेगी। बाहर से काम मिलेगा। लेनदारी वसूल होगी। घर-बाहस से सहयोग मिलेगा। शत्रु शांत रहेंगे। ऐश्वर्य के साधन जुटेंगे।

First Published on December 19, 2018 5:46 am