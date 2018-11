Tarot Horoscope Today 18 November 2018: मेष राशि वाले यात्रा से बचें, कन्या वालों की विदेश यात्रा होगी सफल

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today: मेष राशिफल: जीवनसाथी से प्रेम और सहयोग मिलेगा। सेहत खराब होन से कष्ट बढ़ेगा। किसी भी प्रकार की यात्रा करने से बचें। सोने की लेन-देन ना करें।

वृषभ राशिफल: बैंक या पेशंन से संबंधित काम होंगे। काम पूरे हो जाएंगे। खुद को शांत रखें। मुसीबत में फंस सकते हैं। सवा पाव जौ का दान करें।

मिथुन राशिफल: व्यापार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। सहयोगी आपकी मदद कर सकते हैं। मित्रों के साथ घूमने का मन बनेगा। सफेद गाय की सेवा करें।

कर्क राशिफल: खुद पर विश्वास रखें। आपको यात्रा से लाभ मिलेगा। खर्चे बढ़ेंगे। किए गए काम से फायदा मिलेगा। मछलियों को दाना खिलाएं।

सिंह राशिफल: खर्च अधिक होने से परेशान रहेंगे। कामकाज अच्छी तरह और आसानी से निपट जाएंगे। शादी में जा सकते हैं। आज आप किए गए कामों को लेकर जिम्मेदारी अच्छे से पूरी करेंगे। 11 बादाम किसी मंदिर में अर्पित करें।

कन्या राशिफल: सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी होगी। रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। दोस्तों से मुलाकात होगी। सेहत अच्छी रहेगी। विदेश यात्रा सफल होगी। काम बढ़ेगा। मन उदास हो सकता है। घर से बाहर जाने से पहले दही में केसर मिलाकर खाएं।

तुला राशिफल: पत्नी की भावनाओं को समझेंगे। माता-पिता की सेहत की चिंता हो सकती है। समाज में जान-पहचान बढ़ेगी। सेहत की चिंता हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मामले में धैर्य बनाए रखें। 2 किलो जिमीकंद किसी मंदिर में अर्पित करें।

वृश्चिक राशिफल: दांपत्यजीवन में संबंध मधुर रहेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें। यात्रा पर जा सकते हैं। अपने मूड और स्वभाव पर कंट्रोल रखें। किसी मंदिर में तांबे का लोटा दान करें।

धनु राशिफल: संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा। खानपान अच्छा रहेगा। ऑफिस में किसी व्यक्ति से संबंध अच्छे हो जाएंगे। एक चांदी की बॉल अपने पास रखें।

मकर राशिफल: सरकारी काम समय पर पूरे होंगे। परिवार में मनमुटाव और विवाद हो सकता है। यात्रा से लाभ होगा। महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें।

कुंभ राशिफल: मित्रों का काम में सहयोग मिलेगा। सेहत खराब हो सकती है। सेहत का ख्याल रखें। आज आप यात्रा पर जा सकते हैं। आपके अटके काम पूरे हो सकते हैं। विदेश से आपको लाभ मिलेगा। घर में ऊपर की ओर शहद की शीशी रखें।

मीन राशिफल: भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। दोस्तों से मदद मिलेगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात से लाभ हो सकता है। किसी मंदिर में जिमीकंद अर्पित करें।

First Published on November 18, 2018 6:09 am