Tarot Horoscope Today 15 January 2019:मेष राशि वालों को शेयर मार्केट से होगा लाभ, धनु वालों को रहेगा अज्ञात भय

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today:मेष राशिफल: लेनदारी के प्रयास सफल रहेंगे। बिजनेस संबंधी यात्रा लाभ देगी। भाग्य का साथ मिलेगा, बिजनेस में वृद्धि होगी। नौकरी में उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। शेयर मार्केट से लाभ होगा। वाणी पर नियंत्रण रखें, जल्दबाजी ना करें।

वृषभ राशिफल: शारीरिक कष्ट संभव है, पारिवारिक समस्या से चिंता बढ़ सकती है। नई आर्थिक नीति बन सकती है। ऑफिस में सुधार बदलाव से लाभ होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पार्टनरों के सहयोग से गति आएगी। शत्रु सक्रिय रहेंगे। पुराना रोग उभर सकता है।

मिथुन राशिफल: धार्मिक काम में मन लगेगा, कानूनी काम मनोनुकूल रहेंगे। लाभ के अवसर मिलेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। बिजनेस में लाभ होगा, नौकरी में उन्नति होगी, निवेश कर सकते हैं। विवेक के साथ काम करें। परिवार की चिंता रहेगी।

कर्क राशिफल: कीमती चीजें संभालकर रखें, लेनदेन में जल्दबाजी ना करें। धन का आगमन होगा, प्रतिद्वंद्वी रास्ता छोड़ देंगे। वाहन और मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें, विवाद से बचें। वाणी पर नियंत्रण रखें। आज रिस्क के काम टाल दें। बिजनेस ठीक चलेगा, आय में निश्चितता रहेगी।

सिंह राशिफल: प्रॉपर्टी के काम में सफलता मिलेगी। रोजगार के प्रयास सफल रहेंगे। उन्नति के मार्ग खुलेंगे, सभी ओर से गुड न्यूज मिलेगी। पारिवारिक चिंता रहेगी। अज्ञात भय सताएगा। रिस्क भरे काम छोड़ दें।

कन्या राशिफल: बिजनेस में लाभ होगा, प्रॉपर्टी के काम लाभदायक रहेंगे। ऐश्वर्य के साधनों पर खर्च करेंगे। आय के साधन बढे़ंगे। भाग्य चमकाने के प्रयास सफल रहेंगे। नौकरी में बॉस खुश रहेंगे। शेयर मार्केट में लाभ होगा।

तुला राशिफल: बिजनेस संबंधी यात्रा सफल रहेगी। बकाया वसूल कर पाएंगे। लाभ के अवसर मिलेंगे, बिजनेस ठीक चलेगा, निवेश शुभ रहेगा। नौकरी में संतोष रहेगा, पार्टी और पिकनिक का आनंद मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। शारीरिक कष्ट संभव है।

वृश्चिक राशिफल: प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी, पुरान रोग उभर सकता है। बुरी खबर मिल सकती है। विवाद से क्लेश संभव है। जोखिम और जमानत के काम टालें, कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। किसी अपरिचित व्यक्ति पर अतिविश्वास ना करें। बिजनेस ठीक चलेगा, आय बनी रहेगी।

धनु राशिफल: कानूनी अड़चन सामने आएगी, अज्ञात भय सताएगा। बिजनेस संबंधी यात्रा सफल रहेगी, प्रयास सफल रहेंगे। पराक्रम बढ़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रिस्क उठाने का साहस कर पाएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे।

मकर राशिफल: सेहत का ध्यान रखें, किसी व्यक्ति का व्यवहार परेशान कर सकता है। घर में मेहमान आएंगे, गुड न्यूज मिलेगी। नौकरी में अधिकार मिल सकते हैं, शेयर मार्केट से लाभ होगा।

कुंभ राशिफल: सुख के साधनों पर व्यय होगा, बिजनेस संबंधी यात्रा सफल रहेगी। बिजनेस मनोनुकूल लाभ देगा, निवेश शुभ रहेगा। बड़ा लाभ होगा। सट्टे और लॉटरी से दूर रहें, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। चोट और रोग से बचें, यश बढ़ेगा, बेचैनी रहेगी, जल्दबाजी ना करें।

मीन राशिफल: शारिरीक कष्ट से बाधा संभव है, अचानक बड़े खर्च सामने आएंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें, हल्की हंसी-मजाक ना करें। किसी अनजान पर भरोसा ना करें, चिंता और तनाव रहेंगे। लेनदेन में जल्दबाजी ना करें, बिजनेस ठीक चलेगा। इनकम में इजाफा होगा।

First Published on January 15, 2019 5:44 am