Tarot Horoscope Today 13 January 2019: मेष राशि वालों को मिलेगी इंटरव्यू में सफलता, कर्क राशि वाले रिस्क ना लें

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today:मेष राशिफल: कानूनी मामलों में अनुकूलता रहेगी। आज आपको अच्छी खबर मिलेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। आय में वृद्धि होगी। पार्टनरशिप के योग हैं। उच्च अधिकारी की बात से मूड खराब हो सकता है।

वृषभ राशिफल: संपत्ति के बड़े सौदे बड़ा लाभ देंगे। परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। दुष्टजन हानि पहुंचा सकते हैं। आज आपको मान-सम्मान मिलेगा। पीठ दर्द हो सकता है। गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें।

मिथुन राशिफल: आज के दिन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। आज आपको सावधानी रखनी होगी। आपको पैसा मिलने में समय लगेगा। बिजनेस ठीक चलेगा, रिस्क ना लें। विश्वासघात से सावधान रहें। काम में विलंब होगा।

कर्क राशिफल: आज रिस्क और जमानत के काम टाल दें। अपनी वाणी पर काबू रखें। वस्तुएं संभालकर रखें। मन दुखी हो सकता है। किसी महिला के शब्द परेशान कर सकते हैं। बुरी खबर मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भवन सुख मिलेगा।

सिंह राशिफल: पुराना काम का फल मिलेगा। आज आपको मेहनत का फल मिलेगा। कार्य पूरे होने से प्रसन्नता रहेगी। मान-सम्मान मिलेगा, धन आसानी से मिलेगा। मन के हिसाब से काम पूरा करेंगे। मान-सम्मान मिलेगा, धन आसानी से मिलेगा। अकेलापन महसूस करेंगे।

कन्या राशिफल: दौड़धूप अधिक होगी। सेहत का ख्याल रखें। आपको अच्छी खबर मिलेगी। उत्साहवर्धक सूचना मिलेगी। बिजनेस ठीक चलेगा। यात्रा पर जा सकते हैं। अटके काम पूरे हो सकते हैं। लोन मिल सकता है।

तुला राशिफल: यात्रा लाभदायक रहेगी, बेरोजगारी दूर होगी। आज आपको अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। इमोशनल रहेंगे। पार्टनर से लाभ मिलेगा। प्रसन्नता रहेगी। आलस से बचें। परिवार का सहयोग मिलेगा। नया काम कर सकते हैं।

वृश्चिक राशिफल: गुस्से पर काबू रखें, फालतू खर्च होगा। उम्मीद के हिसाब से काम नहीं होगा। जोखिम और जमानत के काम टाल दें। जीवन में नई चीजें शुरू होगी। अपेक्षित काम में देरी होगी। रिस्क लेने से बचें। कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं।

धनु राशिफल: बकाया वसूली के प्रयास सफल होंगे। यात्राएं सफल होगी। बिजनेस संबंधी यात्रा सफल रहेगी। कागजी कार्य पूरे होंगे। कार्य में जल्दबाजी ना करें। मन के मुताबिक काम नहीं होगा। तनाव हो सकता है।

मकर राशिफल: लीगल मैटर में परेशानी हो सकती है। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। प्लानिंग मन के मुताबिक होगी। योजना फलीभूत होगी। सेहत का ध्यान रखें, बिजनेस ठीक चलेगा। सेहत का ख्याल रखें। आगे बढ़कर काम करें। लाभ मिलेगा।

कुंभ राशिफल: कानूनी अड़चन दूर होगी। पूजा-पाठ में मन लगेगा। धन प्राप्ति सुगम होगी, बिजनेस मनोनुकूल रहेगा। परिवार का साथ मिलेगा। काम पूरे होंगे। खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें।

मीन राशिफल: वाहन और मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। विवाद को बढ़ावा ना दें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। कोर्ट-कचहरी के मामले में परेशानी हो सकती है। अपने गुस्से पर काबू रखें।

First Published on January 13, 2019 4:30 am