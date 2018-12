Tarot Horoscope Today 13 December 2018: सिंह राशि वालों की सेहत में होगा सुधार, कुंभ वालों की बढ़ेगी लोकप्रियता

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today: मेष राशिफल: आज कोई खास उपहार मिल सकता है, यश, सम्मान प्राप्त होगा। संबंधों में मधुरता रहेगी। करियर में कोई रिस्क ले सकते है। आज देवी पूजन में सिंदूर और लाल फल चढ़ाएं।

वृषभ राशिफल: ये समय है खुशियां मनाने का। आपके काम सफल होंगे। पारिवारिक सुख-शांति बढ़ेगी। विदेश यात्रा के योग है, बिजनेस में विस्तार तीव्रता से करेंगे। देवी मंदिर में सफेद मक्खन या पनीर से बनी चीजें भोग लगाएं।

मिथुन राशिफल: नया रिश्ता शुरू हो सकता है, यात्रा, धन लाभ के योग मजबूत योग हैं। लेखन कार्य से धन लाभ होगा। बिजनेस में नई पार्टनरशिप होगी। अधूरे कार्य पूरे होंगे। किसी की मदद नहीं मिलेगी। मन के मुताबिक काम नहीं होंगे। दुर्गा जी को दूर्वा की माला चढ़ाएं।

कर्क राशिफल: पारिवारिक सुख बढ़ेगा, बिजनेस में पार्टनरशिप बढ़ेगी। किसी विवाद में फंस सकते हैं। कार्यस्थल पर परेशानी हो सकती है। पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। घर का ध्यान रखेंगे। महिलाओं के लिए दिन अच्छा है। देवी जी को दूध और चावल की खीर चांदी के बर्तन में चढ़ाएं।

सिंह राशिफल: दोस्तों से मदद और लाभ मिलेगा। सेहत में सुधार होगा। अचानक धन लाभ होगा। हेल्थ चेकअप को नजरअंदाज ना करें। अधिकारी वर्ग आपके काम की तारीफ करेंगे। आपको तरक्की मिल सकती है। गुड़ से बनी चीजें आपके लिए उपयोगी रहेगी।

कन्या राशिफल: पारिवारिक सुख और साथ बढ़ेगा। लेखन में रुचि बढ़ेगी। किसी नए रिश्ते की शुरूआत होगी। क्रिएटिव काम में रुचि लेंगे। नए लोगों से मदद मिलेगी। काम पूरे होंगे। देवी मंदिर में वस्त्र और रोली अर्पित करें।

तुला राशिफल: आज रोमांटिक मूड में रहेंगे। अविवाहितों को लाइफ पार्टनर मिलेगा। विवाहित लोगों का पारिवारिक सुख बढ़ेगा। भूमि से आपको लाभ मिलेगा। आज प्रॉपर्टी के काम में लाभ कमा सकते हैं। विवादों में उलझ सकते हैं। देवी को शहद मिश्रित सफेद तिल अर्पित करें।

वृश्चिक राशिफल: यात्रा के योग हैं। पुराने रिश्तों में एक नई शुरूआत होगी। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के मिलने के योग हैं। आज आपको इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा। आज देवी मंदिर में खजूर या छुआरे चढ़ाएं।

धनु राशिफल: सामाजिक समारोह या लोगों से मिलने-जुलने में व्यस्त रहेंगे। वाणी द्वारा लाभ होगा। धन लाभ होगा। सेहत पर ध्यान दें। संस्थान में आपके काम की सराहना होगी।आपको आज अच्छी खबर मिलेगी। देवी मंदिर में आज हल्दी-चंदन अर्पित करें।

मकर राशिफल: धन लाभ के मजबूत योग है। आज उपहार भी मिल सकता है। सामाजिक समारोह में शामिल होंगे। जिससे बिजनेस में लाभ मिलेगा। बिजनेस में विस्तार करने का सही समय है। सेहत का ख्याल रखें। देवी मंदिर में काजल अर्पित करें।

कुंभ राशिफल: आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, सम्मान प्राप्ति के प्रबल योग हैं। अध्यात्म में रुझान बढ़ेगा। छोटी आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। आपके अटके काम पूरे होंगे। नए विचारों और नए आइडियाज से घिरे रहेंगे। देवी मंदिर में तिल के तेल का दीया जलाएं।

मीन राशिफल: आकस्मिक धन लाभ मिलेगा। दोस्तों से मुलाकात होगी। नए लोगों से संबंध बनेंगे। दफ्तर में बॉस आपके काम से प्रसन्न रहेगा। देवी मंदिर में तिल के तेल में पीली सरसों मिलाकर दीये जलाएं।

First Published on December 13, 2018 5:06 am