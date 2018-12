Tarot Horoscope Today 12 December 2018: कन्या राशि वालों को मिलेगी अच्छी खबर, मकर वालों को मिलेगा मान-सम्मान

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today:मेष राशिफल: कानूनी काम निपटेंगे। प्रेम संबंध अनुकूल रहेंगे। लव लाइफ अच्छी रहेगी। मांगलिक काम में शामिल होंगे। बिजनेस से लाभ मिलेगा। काम का बोझ बढ़ेगा। लाल फल का दान करें। शुभ फल मिलेगा।

वृषभ राशिफल: बेरोजगारी को दूर करने के प्रयास सफल होंगे। शत्रु सक्रिय रहेंगे। एग्जाम में सफलता प्राप्त होगी। संपत्ति के बड़े सौदे बड़ा लाभ दे सकते हैं। इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। सफेद वस्त्रों का दान गरीबों में करें।

मिथुन राशिफल: पढ़ाई-लिखाई में मन लगेगा। क्रिएटिव काम सफल रहेंगे। आपकी यात्रा आनंददायक रहेगी। मनपसंद भोजन करेंगे। उत्साह और प्रसन्नता बनी रहेगी। आज आपको सफलता मिलेगी। गरीब व्यक्ति को हरी सब्जियों का दान करें।

कर्क राशिफल: आज आपको कहीं से बुरी खबर मल सकती है। इससे आप दुखी हो सकते है। विवाद से स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है। अपेक्षित काम में देरी से मन उदास रहेगा। पुराना रोग उभर सकता है। आपको मदद मिलेगी। गरीब बच्चे को दूध का दान करें।

सिंह राशिफल: मेहनत का फल मिलेगा। काम पूरे होंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समय अनुकूल है। नए काम करने का मन बनेगा। उत्साह बना रहेगा। निर्णय सोच-समझकर लें। लाल वस्त्र और गुड़ का दान करें।

कन्या राशिफल: भूले-बिसरे साथियों से मुलाकात होगी। दूर से अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। आत्मसम्मान बना रहेगा। नए काम करने का मन करेगा। काम का बोझ बढ़ेगा मौसमी फलों का दान करें।

तुला राशिफल: नए कपड़ों पर खर्च करेंगे। रोजगार आसानी से मिलेगा। यात्रा लाभदायक रहेगी, नए बिजनेस की योजना बनेगी, लाभ बढ़ेगा। दोस्तों से लाभ मिलेगा। आप केले का दान करें।

वृश्चिक राशिफल: पुराना रोग उभर सकता है, सेहत पर खर्च करेंगे बुरी संगति से हानि होगी। गुस्से पर नियंत्रण रखें। लोग आपसे अधिक अपेक्षा करेंगे। करियर में सफलता मिल सकती है। गेहूं और गुड़ का दान करें।

धनु राशिफल: यात्रा लाभदायक रहेगी, बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। कर्ज समय पर चुका पाएंगे। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। समय अनुकूल है। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें। केले के पौधे की पूजा करें।

मकर राशिफल: मान-सम्मान मिलेगा। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मेलजोल बढ़ेगा। योजना फलीभूत होगी। दोस्तों की मदद कर पाएंगे। नए व्यापारिक अनुबंध हो सकते हैं। गरीबों को जूते-चप्पल का दान करें।

कुंभ राशिफल: कानूनी अड़चन दूर होकर लाभ की स्थिति निर्मित होगी। कारोबार में वृद्धि के योग हैं, सही फैसले लेंगे। गरीब को काले कपड़े का दान करें।

मीन राशिफल: रिस्क के काम टालें। काम में लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है। लेन-देन में जल्दबाजी ना करें। विवाद की स्थिति बन सकती है। आज विश्वासघात से आपको सावधान रहना होगा। चने की दाल का दान करें।

First Published on December 12, 2018 6:43 am