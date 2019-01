Tarot Horoscope Today 11 January 2019: कन्या जातकों का रुका धन मिलेगा वापस, मकर वालों को संतान पक्ष की होगी चिंता

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today: मेष: आपका भाग्य साथ देगा। आपको अपने प्रयास में सफलता मिलेगी। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने बिजनेस पर ध्यान दें। हानि से घबराएं नहीं। किसी नई योजना पर काम करें। शुभ रंग: नीला और भाग्य 66% होगा।

वृषभ: आजीविका के क्षेत्र में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। आय के नए स्रोत बनेंगे। आपको इनसे आगे चलकर लाभ होगा। हालांकि थोड़ा सावधान रहें। किसी बहकावे में न आएं। शुभ रंग: काला और भाग्य 78% होगा।

मिथुन: पारिवारिक रिश्ते कुछ कमजोर हो सकते हैं। किसी बात पर मतभेद की संभावना है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। बाहर का खाना न खाएं। साथ ही नींद पूरी लें। शुभ रंग: नारंगी और भाग्य 80% होगा।

कर्क: अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। आपने हाल के दिनों में काफी धन खर्च किया है। आपको बचत करने की जरूरत है। माता-पिता के साथ समय बिताएं। उनसे बातें करें। अच्छा लगेगा। शुभ रंग: गुलाबी और भाग्य 66% होगा।

सिंह: व्यापार में लाभ मिलने के योग हैं। विदेशी स्रोत इसमें अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही बिजनेस पार्टनर का भी सहयोग मिलेगा। आपको सकारात्मक रहना होगा। व्यर्थ की चिंता न करें। शुभ रंग: भूरा और भाग्य 81% होगा।

कन्या: आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आपका अटका हुआ धन वापस मिलेगा। आप काफी राहत महसूस करेंगे। माता की सेहत कुछ खराब हो सकती है। आपको ध्यान रखना होगा। शुभ रंग: सफेद और भाग्य 70% होगा।

तुला: दोस्तों के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है। आप इसे बहुत गंभीरता से न लें। कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक्सरसाइज नियमित रूप से करते रहें। शुभ रंग: सफेद और भाग्य 72% होगा।

वृश्चिक: कुछ मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है। दूसरों के मामले में दखल देने से बचें। अपने करियर के ऊपर ध्यान दें। विद्यार्थी पढ़ाई में लापरवाही ना करें। शुभ रंग: काला और भाग्य 66% होगा।

धनु: घर के काम में व्यस्तता बढ़ेगी। परिजनों का सहयोग मिलेगा। कहीं घूमने जा सकते हैं। परिवार में किसी की तबीयत खराब हो सकती है। आपको उनका ध्यान रखना होगा। शुभ रंग: हरा और भाग्य 70% होगा।

मकर: अपने खर्चों पर नियंत्रण लाएं। आज तनाव में रहेंगे। कुछ बातें आपको परेशान कर सकती हैं। संतान पक्ष की चिंता होगी। संतान का साथ दें। उस पर भरोसा दिखाएं। शुभ रंग: नीला और भाग्य 80% होगा।

कुंभ: मां की सेहत का ख्याल रखें। उन्हें दवाएं समय पर लेने में मदद करें। बिजनेस अच्छा चल रहा है। धनलाभ के योग हैं। गरीबों की मदद करें। इससे आगे और लाभ मिलेगा। शुभ रंग: सफेद और भाग्य 72% होगा।

मीन: दफ्तर में विवाद हो सकता है। आपके काम पर सवाल खड़े होंगे। आपको मजबूती से इनका सामना करना होगा। अपनी गलतियों से सीखें। किसी समारोह में हिस्सा लेंगे। शुभ रंग: लाल और भाग्य 68% होगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on January 11, 2019 5:08 am