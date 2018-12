Tarot Horoscope Today 11 December 2018: वृषभ राशि वालों की दूर होगी कानूनी अड़चने, तुला वालों को मिलेगी खुशखबरी

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today:मेष राशिफल: आपके सामने गंभीर समस्या आ सकती है। आपको वाहन-मशीनरी के प्रयोग में सावधान रहना होगा। पुरानी बीमारी परेशान कर सकती है। बेचैनी रहेगी। उत्तेजना पर नियंत्रण रखें। ऊं रां राहवे नम: जपें।

वृषभ राशिफल: जीवनसाथी की सेहत की चिंता रहेगी। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। किसी वाद-विवाद से दूर रहें। कानूनी अड़चन दूर होगी। लाभ के अवसर मिलेंगे। घर से निकलने से पहले 5 बार ऊं बृं बृहस्पतये नम: जपें।

मिथुन राशिफल: फिजूलखर्च होगा, धनार्जन सुगमता से होगा। शत्रु परास्त होंगे। वाणी में हल्के शब्दों का प्रयोग करें। प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बनेगी। रोजगार में वृद्धि होगी। सेहत पर ध्यान दें। ऊं रां राहवे नम: जपें।

कर्क राशिफल: बच्चों पर कड़ी निगाह रखें। विद्यार्थी सफलता पाएंगे। पार्टी और पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है। स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे। ऊं चं चन्द्रमसे नम: जपें।

सिंह राशिफल: पुराना रोग समस्या देगा। विवाद से बचकर रहें। बेकार की बातों पर ध्यान ना दें। बुरी खबर मिल सकती है। आज किस्मत आपका साथ देगी। ऊं बृं बृहस्पतये नम: जपें।

कन्या राशिफल: ऐश्वर्य के साधनों पर खर्च हो सकता है। आपके प्रयास सफल रहेंगे। सामाजिक काम करने का अवसर मिलेगा। प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अच्छी बात का विरोध हो सकता है। ऊं शं शनैश्चराय नम: जपें।

तुला राशिफल: दूर से शुभ समाचार प्राप्त होगा। पुराने मित्र, संबंधी से मुलाकात होगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। बिजनेस में लाभ होगा। आज आप निवेश कर सकते हैं। ऊं ह्रीं सूर्याय नम: जपें।

वृश्चिक राशिफल: आज आपकी आंखों में दिक्कत हो सकती है। शेयर मार्केट में निवेश से सावधान रहें। व्यवसायिक यात्रा सफल होगी। आपको लाभ मिलेगा। सट्टे, लॉटरी से दूर रहें, बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल होंगे। ऊं चं चन्द्रमसे नम: जपें।

धनु राशिफल: भय की स्थिति बन सकती है। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। शारीरिक कष्ट से बाधा संभव है। लेनदेन में सावधानी रखें। ऊं शं शनैश्चराय नम: जपें।

मकर राशिफल: बड़ी मुसीबत से सामना हो सकता है। बकाया वसूली के प्रयास सफल होंगे। बिजनेस संबंधी यात्रा सफल रहेगी। आज धन लाभ के योग हैं। ऊं कें केतवे नम: जपें।

कुंभ राशिफल: नई योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। सामाजिक काम करने का अवसर प्राप्त होगा। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नए अनुबंध होंगे। काम में प्रगति होगी। ऊं अं अंगारकाय नम: जपें।

मीन राशिफल: पुराना रोग परेशान कर सकता है। पूजा-पाठ में मन लगेगा। मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा। नए मित्र बनेंगे। प्रभावशाली व्यक्तियों से परिचय हो सकता है। मूड पर काबू रखें। ऊं सों सोमाय नम: जपें।

First Published on December 11, 2018 5:03 am