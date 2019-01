Tarot Horoscope Today 09 January 2019: कर्क राशि वाले उठा सकते हैं जोखिम, कन्या वाले बुरी संगति से बचें

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today:मेष राशिफल: स्वादिष्ट भोजन करेंगे। पार्टी और पिकनिक पर जा सकते हैं। जीवन के नए सफर की शुरुआत करेंगे। परीक्षा और इंटरव्यू में सफल रहेंगे। पढ़ाई में मन लगेगा। बिजनेस में लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य खराब रह सकता है। आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। जोखिम लेने से बचें।

वृषभ राशिफल: आपकी बुरी खबर मिलेगी। काम में मन नहीं लगेगा। किसी भी तरह के विवाद में ना पड़े, भागदैड़ रहेगी। थकान व कमजोरी महसूस होगी। नौकरी में सहयोग नहीं मिलेगा। तनाव रहेगा। बिजनेस ठीक चलेगा। दोस्तों का सहयोग मिलेगा।

मिथुन राशिफल: आय के नए स्त्रोत मिल सकते हैं, दोस्तों की सहायता कर सकते हैं। मान-सम्मान मिल सकता है, शेयर मार्केट में लाभ होगा। प्रयास सफल रहेंगे। बड़ा काम करने की योजना बनेगी। बिजनेस में लाभ मिलेगा। नौकरी में तारीफ पाएंगे। घर की चिंता रहेगी।

कर्क राशिफल: किसी की मदद से काम में सहयोग मिलेगा, पुराने दोस्तों से मिलेंगे। खुशखबरी मिल सकती है। खुशी मिल सकती है। जोखिम उठा सकते हैं, बिजनेस में लाभ होगा। निवेश शुभ रहेगा। यात्रा की योजना बनेगी। अटका हुआ धन मिलेगा।

सिंह राशिफल: भेंट और उपहार मिलने की खुशी मिलेगी। रोजगार मिलेगा। नौकरी में तरक्की मिल सकती है, बिजनेस में लाभ मिलेगा। पार्टनर का सहयोग मिलेगा। सेहत का ख्याल रखें। जल्दबाजी ना करें।

कन्या राशिफल: खर्च बढ़ सकते हैं, बजट बिगड़ेगा। कर्ज लेना पड़ सकता है। बुरी संगति से धनहानि हो सकती है, विवेक से काम लें। लेन-देन में जल्दबाजी ना करें, वाद-विवाद से दूर रहें। काम में देरी होगी। जोखिम ना उठाएं।

तुला राशिफल: बिजनेस में यात्रा करनी पड़ सकती है। लाभ मिलेगा। पुराना पैसा वापस मिल सकता है, कामकाज में व्यस्त रहेंगे। आय में बढ़ोतरी होगी, सुख के साधनों पर खर्च होगा। निवेश में लाभ मिलेगा। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। खुशी मिलेगी।

वृश्चिक राशिफल: आज कोई भी जरूरी फैसला लेने में जल्दबाजी ना करें। किसी अपने के व्यवहार से ठेस पहुंच सकती है, बुरी खबर मिल सकती है। नकारात्मकता रहेगी, काम से मन भटकेगा। किसी वजह से गुस्सा आ सकता है, विवाद से बचें। आय बनी रहेगी, थकान महसूस होगी।

धनु राशिफल: तीर्थयात्रा पर जा सकते हैं, पूजा-पाठ में मन लगेगा। कानूनी काम सही रहेंगे। लाभ के अवसर सामने आ सकते हैं। बिजनेस में लाभ होगा, निवेश में जल्दबाजी ना करें। आय बनी रहेगी। परिवार के साथ सुखमय जीवन बीतेगा।

मकर राशिफल: कीमती चीज चोरी या गुम हो सकती है, सावधानी रखें। दूसरों की बुराई करने से बचें, किसी के उकसाने में ना आएं। वाहन और मशीनरी के प्रयोग में लापरवाही ना करें। जरूरी फैसले लेने में जल्दबाजी हानिकारक रहेगी।

कुंभ राशिफल: किसी वजह से अपमानित होना पड़ सकता है। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा, कानूनी मामलों में तेजी आएगी। बिजनेस में लाभ होगा। निवेश शुभ रहेगा। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। मनोरंजन के अवसर मिल सकते हैं, लाभ होगा।

मीन राशिफल: भूमि और घर से संबंधी बाधा दूर हो सकती है, सुख के साधन जुटेंगे। रोजगार के प्रयास सफल रहेंगे। बिजनेस में लाभ होगा। नौकरी में तारीफ मिल सकती है। आने-जाने में जल्दबाजी ना करें। थकान रहेगी। सही समय है लाभ लें।

First Published on January 9, 2019 5:49 am