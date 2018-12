Tarot Horoscope Today 09 December 2018: मेष राशि वालों की सेहत रहेगी ठीक, कर्क राशि वाले विश्वासघात से रहें सावधान

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today:मेष राशिफल: आज आपका दिन अच्छा रहेगा। कुछ सीखने के लिए आपको यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आज आप लोगों की मदद करेंगे। सेहत बहुत अच्छी रहेगी। पंचधातु या पंचरत्न का दान करें। आज आपके लिए शुभ रंग नीला होगा और भाग्य प्रतिशत 75 % होगा।

वृषभ राशिफल: सेहत पर ध्यान देने की जरुरत है। आज का दिन रोमांटिक रहेगा। आर्थिक लाभ होगा। धन लाभ के आसार रहेंगे। मौसम के बदलाव के कारण स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। आज मन में शांति रहेगी। हरा कपड़ा दान करें। आज आपके लिए शुभ रंग हरा होगा और भाग्य प्रतिशत 76 % होगा।

मिथुन राशिफल: संस्थान से आपको सुख मिलेगा। पर्स और महंगी चीजों का ध्यान रखें। नुकसान हो सकता है। यदि आप कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं तो सफलता मिलेगी। आज आप सावधानी बरतें। हरे कपड़े का दान करें। आज आपके लिए शुभ रंग पीला होगा और भाग्य प्रतिशत 85 % होगा।

कर्क राशिफल: विश्वासघात होने की संभावना है। मूड खराब हो सकता है। रुके हुए काम पूरे होंगे। यात्रा पर जा सकते हैं। आज आपको किसी महिला से सपोर्ट मिलेगा। सोच-समझकर बातचीत करें। आपके राज बाहर आ सकते हैं। चांदी का दान करें। आज आपके लिए शुभ रंग सिल्वर होगा और भाग्य प्रतिशत 73 % होगा।

सिंह राशिफल: मकान संबंधित परेशानी दूर होगी। कामकाज में क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। आज लोगों से संबंध अच्छा रहेगा। मन में नए विचार आएंगे। चिंता हो सकती है। विवाद करने से बचें। आज आप तांबा दान करें। आज आपके लिए शुभ रंग लाल होगा और भाग्य प्रतिशत 82 % होगा।

कन्या राशिफल: किसी भी चीज से अपना मूड खराब ना करें। शिक्षण से संबंधित कार्य पूरे होंगे। अपना समय बर्बाद ना करें। कामकाज में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। वादों को पूरा करने का प्रयास करें। सफेद कपड़े का दान करें। आज आपके लिए शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य प्रतिशत 80 % होगा।

तुला राशिफल: गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं। बच्चों की सेहत खराब होने से पेट दर्द हो सकता है। आज आपको कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। सफेद कपड़े का दान करें। आज आपके लिए शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य प्रतिशत 73 % होगा।

वृश्चिक राशिफल: आज का दिन आपका अच्छा बीतेगा। विदेश से संबंधित कार्य आसानी से पूरे होंगे। आज आपको तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। सेहत को लेकर आप कुछ काम करेंगे। यात्रा लाभप्रद रहेगी। अकेलापन महसूस करेंगे। लाल कपड़े का दान करें। आज आपके लिए शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य प्रतिशत 79 % होगा।

धनु राशिफल: काम अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। आज आपके सामने कई नए प्रस्ताव आ सकते हैं। आप भावुक हो सकते हैं। किसी कारण से उदास रहेंगे। सोने का दान करें। आज आपके लिए शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य प्रतिशत 74 % होगा।

मकर राशिफल: स्वास्थ्य का ख्याल रखें। संगति का ख्याल रखें। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में दिक्कत आएगी। नए क्रिएटिव आइडिया आएंगे। बहुत तनाव रह सकता है। लाल कपड़े का दान करें। आज आपके लिए शुभ रंग हरा होगा और भाग्य प्रतिशत 71 % होगा।

कुंभ राशिफल: कागजात पर हस्ताक्षर करते समय सावधान रहें। निवेश करने के समय आपके लिए सही नहीं है। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। प्रॉपर्टी संबंधी डील ना करें। काफी खुश रहेंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पंचधातु या पंचरत्न का दान करें। आज आपके लिए शुभ रंग लाल होगा और भाग्य प्रतिशत 83 % होगा।

मीन राशिफल: किसी के बहकावे में ना आएं। दिन अच्छा रहेगा। आज का दिन निवेश के लिए अच्छा है, धैर्य की परख होगी। सोने का दान करें। आज आपके लिए शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य प्रतिशत 73% होगा।

First Published on December 9, 2018 6:03 am