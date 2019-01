Tarot Horoscope Today 08 January 2019: सिंह राशि वालों की इनकम में होगी वृद्धि, तुला वाले लापरवाही ना करें

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today:मेष राशिफल: ईर्ष्यालु व्यक्तियों से सावधान रहें। पीठ पीछे पड़यंत्र रच सकते हैं। शत्रुता बढ़ेगी। चोट और रोग से हानि के योग हैं, काम पूरे होंगे। रिश्तेदार मिलने आएंगे। खर्चे बढ़ेंगे, गुड न्यूज मिलेगी। रिस्क ले पाएंगे। गुस्सा ना करें। खुशी बढ़ेगी।

वृषभ राशिफल: नए कपड़े, ज्वैलरी पर खर्च होगा। यात्रा मनोनुकूल रहेगी। नए काम मिलेंगे। रोजगार बढ़ेगा, निवेश शुभ रहेगा। नौकरी में बॉस खुश रहेंगे। भाग्य साथ देगा। परिवार के साथ खुशहाली वाला समय बीतेगा। व्यस्त रहेंगे। विवादों से बचें। नए कपड़े, ज्वैलरी पर खर्च होगा। यात्रा मनोनुकूल रहेगी। नए काम मिलेंगे।

मिथुन राशिफल: बड़े खर्चे होंगे। यात्रा में जल्दबाजी ना करें, दूसरों से अपेक्षा ना करें। मदद में कमी आएगी। सेहत कमजोर रहेगी। शत्रु सक्रिय रहेंगे। रिस्क वाले काम टाल दें।

आय में कमी रहेगी। समय बदलने वाला है। गुस्से से बचें। अनजान की बातों में ना आएं।

कर्क राशिफल: शारीरिक कष्ट होगा। डूबा हुआ पैसा मिलेगा, यात्रा से लाभ होगा। शत्रुओं से बचें। विवाद से दूर रहें, आय बढ़ेगी, सभी ओर से सफलता मिलेगी, हर जगह से मदद मिलेगी। किसी अपने का व्यवहार समझ से परे रहेगा। शांति बनाए रखनी होगी। शारीरिक कष्ट होगा, डूबा हुआ पैसा मिलेगा। यात्रा से लाभ होगा।

सिंह राशिफल: आपकी इनकम में इजाफा होगा। योजना पूरी होगी। भाग्य साथ देगा। लाभ मिलेगा। बिजनेस अच्छा चलेगा। नौकरी में तनाव रह सकता है, परिवारवालों की सेहत पर धन खर्च होगा। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें।

कन्या राशिफल: तीर्थयात्रा, सत्संग से लाभ होगा। तंत्र-मंत्र में रुचि लेंगे। राजकीय मदद मिलेगी। काम की बाधा दूर होगा। नौकरी में तनाव रहेगा। किसी से कहासुनी हो सकती है। बिजनेस में लाभ होगा। निवेश में जल्दबाजी ना करें। आय बढ़ेगी। खुशी बनी रहेगी।

तुला राशिफल: वाहन, मशीनरी, आग के प्रयोग में लापरवाही ना करें। बेवजह गुस्सा ना करें। बड़ी समस्या आ सकती है, कीमती वस्तुएं गुम हो सकती है। लेनदेन में सावधानी रखें। मनमुताबिक काम ना होने से चिंता और तनाव रहेगा।

वृश्चिक राशिफल: राजकीय बाधा हो सकती है, जल्दबाजी ना करें, समय पर मदद नहीं मिलेगी। जरूरी बातों में जल्दबाजी में फैसले ना लें, सेहत का ध्यान रखें। पारिवारिक चिंता रहेगी, बिजनेस ठीक चलेगा, विवाह के योग हैं, लाभ होगा।

धनु राशिफल: प्रॉपर्टी के सौदे बड़ा लाभ देंगे, रोजगार, आय में वृद्धि होगी, प्रभावशाली लोगों से मिलेंगे। हर जगह से मदद मिलेगी, जल्दबाजी में फैसले ना लें, बिजनेस ठीक चलेगा। उन्नति के मार्ग खुलेंगे, घर-बाहर खुश रहेंगे, काम की चिंता रहेगी।

मकर राशिफल: शारीरिक पीड़ा परेशान करेगी, बौद्धिक काम सफल होंगे। पढ़ाई में मन लगेगा। बड़े लोग मदद करेंगे। यात्रा मनोरंजक रहेगी। बिजनेस में लाभ होगा। अनहोनी की आशंका बनी रहेगी, निवेश शुभ रहेगा। नौकरी में अनुकूलता रहेगी।

कुंभ राशिफल: आपको बुरी खबर मिल सकती है दौड़धूप करनी होगी, अपनों का व्यवहार विपरीत रहेगा। रिस्क के काम टाल दें, दोस्तों से विवाद होगा, नौकरी में तनाव रहेगा। लेनदेन में जल्दबाजी ना करें, व्यवहार में सुधार आएगा, दूसरों से अपेक्षा ना करें।

मीन राशिफल: थोड़े प्रयास से काम बनेंगे, दोस्तों की मदद करेंगे, आय बढ़ेगी, प्रमोशन मिलेगा। निवेश शुभ रहेगा, काम समय पर पूरे होंगे, नया काम करने का मन बनेगा। यात्रा की योजना बनाएंगे, भाइयों से मदद मिलेगी। भाग्य का साथ मिलेगा।

First Published on January 8, 2019 5:56 am