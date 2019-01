Tarot Horoscope Today 06 January 2019: मिथुन राशि वालों को मूड रहेगा रोमांटिक, कन्या वाले धोखे से रहें सावधान

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today:मेष राशिफल: पुराना कोर्ट मैटर परेशान कर सकता है। सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। आज के दिन छोटी यात्रा हो सकती है। रोजगार में मदद मिलेगी। पार्टनरशिप अच्छी बनी रहेगी। किसी नारायण मंदिर में इत्र चढ़ाएं।

वृषभ राशिफल: पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। कोई नया काम मिल सकता है। रोजगार संबंधी परेशानियां दूर हो सकती है। खर्चों से तनाव बढ़ सकता है। धन लाभ हो सकता है। किसी गोशाला में सवा किलो पालक दान करें।

मिथुन राशिफल: आज रोमांटिक मूड में रहेंगे। विश्वासघात मिल सकता है। काम काज के अलावा आपका एक्स्ट्रा एक्टिविटी में मन लगेगा। दूसरों की मदद करने के मौके मिल सकते हैं। दूसरों पर निर्भर ना रहें। 125 ग्राम गुड़ किसी शिव मंदिर में चढ़ाएं।

कर्क राशिफल: संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। महिला मित्रों से सावधान रहें। आज आपको बड़ा फायदा हो सकता है। कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कुछ नए और अच्छे मौके मिलेंगे। पीले चंदन का एक टुकड़ा नारायण मंदिर में चढ़ाएं।

सिंह राशिफल: आज आपका मान-सम्मान बढ़ सकता है। माता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। आज के दिन महत्वाकांक्षा और जोश से भरपूर रहेंगे। चतुराई से सफल होंगे। चिंता से बचें। 125 ग्राम काली उड़द किसी शिव मंदिर में चढ़ाएं।

कन्या राशिफल: ऑफिस में किसी खास काम के लिए पहल कर सकते हैं। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। विश्वासघात मिल सकता है। 100 ग्राम काले तिल किसी शिव मंदिर में चढ़ाएं।

तुला राशिफल: इच्छानुसार काम करेंगे। यात्रा से लाभ मिलेगा। आज आपके काम जल्दी पूरे होंगे। आप जो काम कर रहे थे और जिसमें रुकावट आ रही थी, आज वह काम पूरा हो सकता है। एक पैकेट हल्दी किसी नारायण मंदिर में दान करें।

वृश्चिक राशिफल: नए मित्र बनेंगे। ऑफिस में काम अधिक रहेगा। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। भावुक रहेंगे, ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। स्वास्थ्य के मामलों में सावधानी बरतें। किसी शिव मंदिर में 125 ग्राम मसूर की दाल चढ़ाएं।

धनु राशिफल: सोचे हुए काम पूरे होंगे। कोई जरूरी कार्य के लिए योजना बनाएंगे। जीवनसाथी से अपने कार्य के बारे में कोई सलाह ना लें। हरे रंग का रुमाल या सवा मीटर कपड़ा किसी दुर्गा मंदिर में चढ़ाएं।

मकर राशिफल: आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। किसी के बहकावे में ना आएं। यात्रा से लाभ होगा। योजना में बड़े बदलाव आ सकते हैं। शादी का योग हैं। लाल गुलाब की माला किसी काली मंदिर में चढ़ाएं।

कुंभ राशिफल: आज आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। आलस ना करें। एकाग्रता से रोजगार में सफलता मिलेगी। आज के दिन अच्छे अवसर मिलेंगे। यात्रा के योग हैं। किसी शिव मंदिर में एक गिलास दूध चढ़ाएं।

मीन राशिफल: नौकरी में तरक्की हो सकती है। किसी लक्ष्य को लेकर बहुत उत्सुक रहेंगे। लगन से परिस्थिति का सामना करेंगे। काम को पूरी मेहनत से पूरा करेंगे। बच्चों के साथ घूमने जाने का प्लान बन सकता है। नारायण मंदिर में सवा किलो गेहूं चढ़ाएं।

First Published on January 6, 2019 4:49 am