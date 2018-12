Tarot Horoscope Today 06 December 2018: मिथुन राशि वालों के अधूरे काम होंगे पूरे, तुला वाले ना करें कोई डील

मेष राशिफल: भाग्य आपका साथ देगा। जीवनसाथी या प्रेमी नाराज हो सकता है। किसी पुराने प्रोजेक्ट या काम को शुरू करें। आज रक्त पुष्ष से पूजा करें। शहद से अभिषेक करें। ऊं नम: शिवाय का जाप करें।

वृषभ राशिफल: खर्चे बढ़ेंगे, थोड़े सुस्त और अनमने रहेंगे। सेहत को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है। सरकारी काम पूरे होंगे। सफेद फूल और दूध से पूजन और अभिषेक करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।

मिथुन राशिफल: आपके अधूरे काम पूरे होंगे। पुरानी बीमारी दूर होगी। बिजनेस में नुकसान हो सकता है। अर्क, धतूरा, दूध से पूजन और अभिषेक करें। शिव चालीसा का पाठ करें।

कर्क राशिफल: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मुश्किल भरा रहेगा। प्रेम प्रसंगों के लिए दिन अनुकूल है। किसी खास शख्स से मुलाकात होगी। सफेद कमल, फूल, दूध से पूजन और अभिषेक करें। शिवाष्टक का पाठ करें।

सिंह राशिफल: मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। स्टॉक के मामले में कोई फेरबदल ना करें। आज आप सोच-समझकर लोगों पर विश्वास करें। अनजान लोगों से सलाह ना लें। रक्त पुष्प और पंचामृत से पूजा और अभिषेक करें। शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें।

कन्या राशिफल: दोस्तों से मुलाकात होगी, बिजनेस में नई संभावनाएं तलाशेंगे। ऑफिस में सहकर्मिकयों का साथ मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद हो सकता है। हरित पुष्प, भांग सुंगधित तेल से पूजन और अभिषेक करें। शिव पुराण का पाठ करें।

तुला राशिफल: बड़ी डील को कुछ समय के लिए टाल दें। तनाव की वजह से सिरदर्द हो सकता है। आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है। सफेद फूल, दूध धारा से पूजन और अभिषेक करें।

वृश्चिक राशिफल: परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आज नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। जल्दबाजी में फैसले ना लें। आपके काम की तारीफ होगी। रक्त पुष्प या सरसों तेल से पूजन और अभिषेक करें। शिव जी के 108 नामों का स्मरण करें।

मकर राशिफल: बिजनेस पर ध्यान दें। प्रतियोगिताओं में भाग लें आज। आज दूसरों के मामलों में दखल ना दें। नीले-काले पुष्प और गंगाजल से पूजन और अभिषेक करें। शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें।

कुंभ राशिफल: आज आपका दिन समान्य रहेगा। सेहत को लेकर सतर्क रहें। बाधाएं दूर हो सकती है। जामुनिया नीले फूल और जल से पूजन और अभिषेक करें। आपको भवन सुख मिलेगा। शिव षडाक्षर मंत्र का 11 बार स्मरण करें।

मीन राशिफल: घर में कर्म-कांड, हवन, पूजा-पाठ का आयोजन करें। समय आपके साथ है, छोटी परेशानियां आपको घेरे रहेंगी। पीले फूल और मीठे जल से पूजन और अभिषेक करें।

