Tarot Horoscope Today 05 December 2018: मेष राशि वालों को मिलेगा अटका हुआ धन, मिथुन वालो की बढ़ेगी जिम्मेदारियां

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today:मेष राशिफल: आपको पुराना पैसा वापस मिल सकता है। ताकत सहनशक्ति से कठिनाइयां दूर होंगी, मदद और सफलता मिलेगी। आज आपको विश्वासघात मिल सकता है। नींद में परेशानी हो सकती है। धन लाभ मध्यम मिलेगा। पीपल के नीचे एक इमरती रख के आएं।

वृषभ राशिफल: बड़ी परेशानी से निपटने में दोस्त और रिश्तेदार मदद करेंगे। फालतू खर्च से बचें, थोड़े सावधान रहें। आज आप किसी परेशानी में फंस सकते हैं। फालतू खर्चा करने से बचें। किसी व्यक्ति द्वारा मन में चोट पहुंच सकती है। पीपल के नीचे किशमिश रख के आएं।

मिथुन राशिफल: जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, कार्यक्षेत्र की परेशानी सुलझा पाएंगे, रोमांस के मामले में दिन अच्छा बीतेगा। आज आपको मान-सम्मान मिलेगा। अपने निर्णय खुद सोच-समझकर लें। पीपल के नीचे काजू रख के आएं।

कर्क राशिफल: प्रेम के मामले में बड़ा फेसला होगा। अपना मन बनाकर चलें। बिजनेस में जवाबदारी बढ़ सकती है। भाग्य आपका साथ देगा। कानूनी मामलों मे सावधानी बरतें। पीपल के नीचे इलायची रख के आएं।

सिंह राशिफल: बिजनेस में नए ऑफर मिलेंगे, दूसरों की जरूरतों को लेकर गंभीर होंगे। धैर्य, संयम रखें, सफलता मिलेगी। करियर को लेकर अहम फैसले लें सकते हैं। दूसरों की जरुरतों को लेकर ज्यादा संवेदनशील रहेंगे। पीपल के नीचे खीरा रख के आएं।

कन्या राशिफल: कार्यक्षेत्र, बिजनेस में सफलता मिलेगी, फायदा हो सकता है, संतान की चिंता रहेगी। आज आप आर्थिक रिस्क ले सकते हैं। नए काम की शुरुआत में व्यवधान आ सकते हैं। हो सके तो नए काम टाल दें। पीपल के नीचे नाशपाती रख के आएं।

तुला राशिफल: आज आपको गुड न्यूज मिलेगी। गलतियां सुधारने के मौके मिलेंगे। यात्राएं बढ़ सकती है। आज आपको विश्वासघात मिल सकता है। चोट लग सकती है। आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है। पीपल के नीचे मूंगफली रख के आएं।

वृश्चिक राशिफल: पुरानी योजनाएं पूरी होंगी। चिड़चिड़ाहट पर काबू रखें। किसी दोस्त पर टिप्पणी करने से बचें। आज आप गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं। रिश्तों में मधुरता लाने का प्रयास सफल रहेगा। दोस्तों से विवाद ना करें। पीपल के नीचे मोटी इलायची रखे के आएं।

धनु राशिफल: नए दोस्त बनेंगे। पुराने दोस्तों के साथ समय बीतेगा। जान-पहचान से काम पूरा होगा। फैसले लेने के लिए अच्छा दिन है। पीपल के पेड़ के नीचे सिंधाड़े रख के आएं। साथ ही पीपल के नीचे जल का अर्घ्य दें।

मकर राशिफल: आत्मविश्वास बढ़ सकता है, कामकाज, बिजनेस का दायरा बढ़ेगा, हर काम में सफल होंगे। कागजी कार्यवाही में सावधानी बरतें। पीपल के नीचे सीताफल रख के आएं।

कुंभ राशिफल: अपनी क्षमताओं पर भरोसा बढ़ेगा, पैसों से जुड़े मामले जल्दी सुलझाएं, रोजमर्रा के काम निपटा लें। आपको विदेश से अच्छा लाभ मिलेगा। आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। पीपल के नीचे मेथी रख कर आएं।

मीन राशिफल: आज आपको अटका हुआ धम मिलेगा। महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बढ़ेगा। परेशानी वाली स्थितियां बन सकती है। परिवारिक सुख मिलेगा। किसी पुरुष के शब्द चोट पहुंचा सकते हैं। विश्वासघात से सावधान रहें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on December 5, 2018 6:29 am