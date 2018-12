Tarot Horoscope Today 04 December 2018: वृषभ राशि वाले के खर्चो में होगी वृद्धि, कन्या वाले रहेंगे प्रसन्न

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today: मेष राशिफल: आज आपकी भूमि, भवन संबंधी योजना बनेगी। रोजगार में वृद्धि होगी, उन्नति के मार्ग खुलेंगे। प्रतिद्वंद्वी सक्रिय रहेंगे। शारीरिक कष्ट से बाधा हो सकती है। गेहूं और गुड़ का दान करें, तांबे का बर्तन भी दान कर सकते हैं। श्री हरि की पूजा करें, श्रीविष्णुसहस्त्रनाम का पाठ करें। बरजरंगबली की पूजा भी कर सकते हैं।

वृषभ राशिफल: अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे, किसी के व्यवहार से मन परेशान रहेगा। मन पर कंट्रोल रखें। पुराना रोग परेशान कर सकता है, दूर का समाचार मिल सकता है। चिंता और तनाव में वृद्धि होगी। चावल, चीनी, बर्तन का दान करें। गरीब और दिव्यांग लोगों को अन्न वस्त्र दान करें। बुध और शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें।

मिथुन राशिफल: मान में उथल-पुथल रहेगी। चोट और रोग से बचें। अनजान लोगों पर विश्वास ना करें। जल्दबाजी से बचें। नई योजना बनेगी, नया काम करने का मन होगा। बिजनेस में अनुकूलता रहेगी। गाय को पालक खिलाएं। श्रीविष्णुसहस्त्रनाम का पाठ करें।

कर्क राशिफल: थोड़े प्रयास से ही काम बन जाएंगे, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सोशल वर्क करेंगे। धन आसानी से मिलेगा। संतान पक्ष से बुरी खबर मिलेगी। धार्मिक किताबों का दान करें। तांबे के पात्र में लड्डू भरकर हनुमान मंदिर में दान करें। चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें।

सिंह राशिफल: मेहमान आएंगे, गुड न्यूज मिलेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा। नया काम करने की योजना बनेगी, बिजनेस ठीक चलेगा। थकान महसूस होगी, तांबे के पात्र का दान करें, गरीबों को खाना खिलाएं। गरीबों में अन्न दान करें। सूर्य की उपासना करें।

कन्या राशिफल: भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे। यात्रा मनोरंजक रहेगी। खुशहाल जीवन बिताएंगे, बड़ी समस्या का हल निकलेगा। प्रसन्नता रहेगी, धन प्राप्ति सुगम रहेगी। गरीबों में वस्त्र दान करें, स्टील के बर्तन भी दान करें। श्रीविष्णुसहस्त्रनाम, श्रीराम चरितमानस का पाठ करें।

तुला राशिफल: शादी के प्रस्ताव मिल सकते हैं, बड़े खर्च सामने आएंगे। बनते काम में विघ्न आ सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं। सेहत कमजोर रहेगी, काम में मन नहीं लगेगा। चांदी के सिक्कों का दान करें, मिठाई और जल गरीबों में बांटें। जरुरतमंद को चावल का दान करें। शुक्र मंत्र जपें।

वृश्चिक राशिफल: कानूनी अड़चन आ सकती है, वाणी पर नियंत्रण रखें। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। शारीरिक कष्ट संभव है, बेचैनी रहेगी, मनोरंजक यात्रा होगी। अन्न और रक्त का दान करें, सुंदरकांड का पाठ करें। मंगल के बीज मंत्र का जाप करें।

धनु राशिफल: मानसिक तनाव रहेगा। चोट लग सकती है। रोग से बचें। नई योजना पर काम करेंगे। कारोबार में लाभ मिलेगा। अनजान लोगों पर विश्वास ना करें, जल्दबाजी से बचें। नए काम करने का मन होगा। बिजनेस में अनुकूलता रहेगी। गरीब मरीजों को फल दान करें। धार्मिक किताबों का दान करें, गुरु के बीज मंत्र का जाप करें।

मकर राशिफल: तीर्थ दर्शन हो सकता है, सत्संग का लाभ मिलेगा। प्रभावशाली व्यक्तियों से मिलेंगे। काम की बाधा दूर होगी। बिजनेस मनोनुकूल रहेगा। तिल का दान करें, चावल, चीनी जरूरतमंदों में बांटें। शनि के बीज मंत्र का जाप करें।

कुंभ राशिफल: कष्ट, भय, तनाव, चिंता का वातावरण बन सकता है। रिस्क के काम टाल दें, वाहन और मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। दूसरों के झगड़ों में ना पड़ें। शनि मंदिर में तिल और तेल का दान करें। गरीबों में भोजन बांटें, सुंदरकांड का पाठ करें।

मीन राशिफल: प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। कामकाज मनमुताबिक चलेगा। प्रसन्नता रहेगी। प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा। जल्दबाजी में काम बिगड़ सकते हैं। गरीब लोगों को गेहूं, गुड़ दान करें।

December 4, 2018