Tarot Horoscope Today 03 December 2018: कर्क राशि वाले करेंगे अकेलापन महसूस, कन्या वालों को मिलेगा शादी का प्रस्ताव

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today: मेष राशिफल: आज आपके मन में उदासी रहेगी। आपकी रिलेशनशिप में मधुरता बढ़ेगी। कुछ निर्णय लेंगे जिनका फल सालभर के बाद मिलेगा। रिश्तों में सुधार और प्यार बढ़ेगा। जल में दूर्वा मिलाकर सूर्यदेव को अर्ध्य दें।

वृषभ राशिफल: रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। किसी अपने को खोने से कष्ट होगा। करियर में सफलता मिलेगी। आपको संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा। विश्वासघात से सावधान रहें। कानूनी मामलों के कारण मन परेशान होगा। पानी में दूध मिलाकर सूर्यदेव को अर्ध्य दें।

मिथुन राशिफल: आज आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। मानसिक तनाव से मुक्त रहेंगे। सोच में डूब सकते हैं। भूमि संबंधित निवेश को लेकर विचार करेंगे। अनार के रस को जल में घोलकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें।

कर्क राशिफल: रुके हुए काम के कारण मन में तनाव बढ़ेगा। आज आप अकेलापन महसूस करेंगे। तनाव बढ़ सकता है, सेहत पर ध्यान दें। आपके काम में देरी हो रही है। तुलसी के पौधे में सूर्यदेव को अर्घ्य दें।

सिंह राशिफल: आज आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। किस्मत आपका साथ देगी। जिंदगी में बदलाव के काफी अवसर मिलेंगे। जल में गुलाब का फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें।

कन्या राशिफल: आज आपको शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। परिवारवालों से मुलाकात होगी। आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। जल में गन्ने का रस डालकर सूर्य को अर्घ्य दें।

तुला राशिफल: नए काम की नींव रख सकते हैं। धैर्य बनाकर चलें। जीवन में समय निकालें। अटके काम पूरे होंगे। विश्वासघात से सावधान रहें। जल में चंदन मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें।

वृश्चिक राशिफल: आज आप नियंत्रण खो सकते हैं। आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। आने वाले समय में मेहनत को बढ़ाएं। किसी अपने को खोने का डर रहेगा। पीपल के नीचे सूर्य को अर्घ्य दें।

धनु राशिफल: विदेश यात्रा में बाधा आ सकती है। मानसिक तनाव से बचें। जल्दबाजी में फैसला ना लें। तनाव पर काबू रखें। आपको इमोशनली झटका लग सकता है। सूर्य को जल से अर्ध्य दें, धूप दिखाएं।

मकर राशिफल: दिन आपका पॉजिटिव रहेगा। खुशखबरी मिलेगी। छोटी यात्रा के योग हैं। आज आपको अकेलापन महसूस होगा। बरगद के पेड़ में सूर्य देव को अर्ध्य दें।

कुंभ राशिफल: आर्थिक लाभ मिलेगा। करियर में सुधार होगा। आपको तरक्की मिलेगी। विदेश संबंधित लाभ मिलेगा। काम का बोझ रहेगा। दोस्तों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। जल में सिंदूर मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें।

मीन राशिफल: पैसे के लेन-देन के कारण मानसिक तनाव रहेगा। आप गलतफहमी से दूर रहें। आर्थिक निर्णय सावधानी से लें। लोन के मामलों में परेशानी हो सकती है। आज सोच-समझकर फैसला लें। पानी में गुलाब जल डालकर सूर्य को अर्ध्य दें।

First Published on December 3, 2018 5:41 am