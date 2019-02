Tarot Horoscope Today 02 february 2019: कर्क राशि वालों की दूर होगी वैवाहिक परेशानी, सिंह वालों की दोस्तों से होगी मुलाकात

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today:मेष राशिफल: समस्याओं का निपटारा होगा, शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा। मित्र आपकी बातों को तरजीह देंगे। महिला मित्र की मदद से आपको लाभ मिलेगा। आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

वृषभ राशिफल: कार्यों में नई राह मिलेगी। नई काम की योजना सफल रहेगी। साथियों की मदद मिलेगी। नए काम की शुरुआत होगी। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।

मिथुन राशिफल: बिजनेस में परेशानियां आ सकती है। कामकाज में असहजता रहेगी। यात्रा पर जा सकते हैं। खर्चों पर काबू रखें। संबंधों को लेकर प्रयास बढ़ाने पड़ेंगे। पार्टनरशिप के योग हैं। नई चीज सीख सकते हैं।

कर्क राशिफल: नौकरी में नई जगह पर जाना पड़ सकता है। अध्ययन में आ रही बाधा दूर होगी। वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। विदेश से जुड़े काम पूरे होंगे। मिलजुल काम कर सकेंगे। स्टूडेंट के लिए दिन अच्छा है।

सिंह राशिफल: कामकाज के साथ घर-परिवार को उचित समय दे पाएंगे। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। मेहनत बढ़ाने से परिणाम सकारात्मक रहेंगे। शत्रु पक्ष कमजोर रहने से प्रसन्नता रहेगी। विवाद हो सकता है।

कन्या राशिफल: पिछली सभी परेशानियों का अंत होगा। आपके काम पूरे होंगे। आपका व्यापार अच्छा होगा। कार्य सुगमता से संपन्न होंगे। लोन के मामले में परेशानी होगी। मानसिक तनाव हो सकता है। बिजनेस में अच्छे परिणाम मिलेंगे।

तुला राशिफल: आज का दिन अच्छा रहेगा। मन में प्रसन्नता रहेगी। आर्थिक स्थिति का ख्याल रखें। बड़ें-बुजर्गों की बात का मान रखेंगे। काम में स्थिरता बनाएं। जीवन में आगे बढ़ने की योजना बनाएं।

वृश्चिक राशिफल: मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। विरोधी परास्त होंगे। कोर्ट-कचहरी के मामले में सावधानी बरतें। आने वाले समय आगे बढ़ेंगे।

धनु राशिफल:धन लाभ के अवसर मिलेंगे। आलस्य में कमी आएगी। मान-सम्मान बढ़ेगा। मित्रों से मुलाकात हो सकती। आज किसी वाद-विवाद शुरू हो सकता है।

मकर राशिफल: जमीन-जायदाद में धन ना लगाएं। कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें। अधिकारी वर्ग का स्पोट मिलेगा। सरकारी कार्यों में आराम मिलेगा। धोखा मिल सकता है, इसलिए सजग और सचेत रहें। पारिवारिक सुख रहेगा।

कुंभ राशिफल: कार्यों में नई राह मिलेगी। नई काम की योजना सफल रहेगी। साथियों से पूरी मदद मिलेगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज आप यात्रा पर जा सकते हैं। लाभ मिलेगा।

मीन राशिफल: कार्यस्थल पर धार्मिक आयोजन करवा सकते हैं। स्वार्थ से दूर होकर काम करें। नए कार्य करेंगे। जरूरी काम पूरे होंगे। सरकारी कार्य पूरे होंगे। आपको मान-सम्मान मिलेगा।

First Published on February 2, 2019 5:34 am