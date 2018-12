Tarot Horoscope Today 02 December 2018: धनु राशि वालों करेंगे क्रिएटिव काम, सिंह वालों की अध्यात्म में बढ़ेगी रुचि

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today:मेष राशिफल: आज आपको नए कपड़ों और आभूषणों की प्राप्ति होगी। परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी, यात्रा, निवेश मनोनुकूल रहेंगे। सरसों तेल में सुगंध मिलाकर शनि देव को अर्पित करें।

वृषभ राशिफल: शत्रु सक्रिय रहेंगे। कुसंगति से हानि हो सकती है। खर्चे बढ़ेंगे, लेन-देन में सावधानी रखें। रिस्क ना लें। विश्वासघात मिल सकता है। सरसों तेल में सफेद मिश्री या चीनी मिलाकर शनि देव को अर्पित करें।

मिथुन राशिफल: यात्रा, नौकरी, निवेश मनोनुकूल रहेंगे। डूबी हुई रकम प्राप्त होगी। आय में वृद्धि होगी। प्रमाद ना करें। सरसोंं तेल में काले तिल मिलाकर शनिदेव को अर्पित करें।

कर्क राशिफल: ऑफिस में परिवर्तन संभव है, लाभ में वृद्धि होगी। योजना पूरी होगी। नए अनुबंध होंगे। कष्ट होगा। शारीरिक कष्ट से बचें। शनि देव को सरसों तेल अर्पित करें, आठ बादाम भी अर्पित करें।

सिंह राशिफल: कानूनी अड़चन दूर होगी। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। यात्राएं लाभप्रद रहेगी। निवेश मनोनुकूल रहेंगे। शनिदेव को सरसों तेल, अनार का फल अर्पित करें।

कन्या राशिफल: चोट, चोरी, विवाद से हानि संभव है। अधूरे कार्य पूरे होंगे। जोखिम, जमानत के काम टालें। बाकी सामान्य रहेगा। किसी महिला के साथ विवाद हो सकता है। सरसों तेल, 11 इलायची अर्पित करें शिवदेव को।

तुला राशिफल: जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। बैचेनी हो सकती है। राजकीय बाधा दूर होगी। कारोबार ठीक चलेगा। निर्णय अच्छे रहेंगे। अधिकारी वर्ग के साथ मनमुटाव हो सकता है। सरसों तेल अर्पित करें, घी का दीया जलाएं।

वृश्चिक राशिफल: बेरोजगारी दूर होगी। विवाद ना करें। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, सैलरी बढ़ेगी। संबंधों में मिठास रहेगी। आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। रक्त गुंजा के बीज के साथ सरसों तेल अर्पित करें।

धनु राशिफल: क्रिएटिव काम में सफल रहेंगे। बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। प्रसन्नता बनी रहेगी। लव लाइफ नार्मल रहेगी। लोभ से बचें। विश्वासघात से सावधान रहें। शनि देव को सरसों तेल और चंदन का लेप अर्पित करें।

मकर राशिफल: बुरी खबर मिल सकती है। विवाद को बढ़ावा ना दें। भागदौड़ रहेगी, आय में कमी आएगी। अटके काम पूरे होंगे। शनि देव को 8 बादाम अर्पित करें। सरसों का तेल भी अर्पित करें।

कुंभ राशिफल: मेहनत का पूरा-पूरा फल मिलेगा। आपको लाभ मिलेगा। आपको अच्छा अवसर मिलेगा। जीवन में बदलाव आएगा। मान-सम्मान मिलेगा। कारोबार ठीक चलेगा। शनि देव को आंवले का रस, सरसों तेल, नीले फूल अर्पित करें।

मीन राशिफल: मेहमानों का आवागमन होगा । खर्चे बढ़ेगा। आपको अच्छी खबर मिलेगी। प्रसन्नता रहेगी। मनोकामना पूरी नहीं होगी। रिस्क लेने से बचें। काली दाल की खिचड़ी और सरसों का तेल अर्पित करें।

First Published on December 2, 2018 5:07 am