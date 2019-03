Tarot Horoscope Today, 18 March 2019: कर्क राशि के जातकों के लिए दिन शुभ, हर क्षेत्र में मिलेगी उन्नति

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today: मेष राशिफल: आज आपको नौकरी में कुछ नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जिससे आप तनाव महसूस कर सकते है। शत्रु सक्रिय होंगे। इसलिए काम करने में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें।

वृषभ राशिफल: आज आपके कार्ड आपके अच्छे करियर के बारे में बता रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यात्रा का भी योग है।

मिथुन राशिफल: परिवार वालों से संबंध अच्छे होंगे। जिसका फायदा आपको मिलेगा। नीले रंग के कपड़े पहनें। दिन शुभ व्यतीत होगा। हो सके तो गरीबों को दान दें। कार्य में आ रही बांधा दूर होगी।

कर्क राशिफल: आज आपका अपने करीबी दोस्त से झगड़ा हो सकता है। जिससे आप तनाव महसूस करेंगे। नौकरी में उच्च अधिकारी की सहायता मिलेगी। जिससे आपकी परेशानी दूर होगी।

सिंह राशिफल: अचानक से यात्रा करनी पड़ सकती है। परिवार में इगड़ा हो सकता है। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। दिमाग शांत रखें।

कन्या राशिफल: आज आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इसलिए आप आज कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। व्यापार में कोई भी बड़े निर्णय लेने के लिए दिन अच्छा है। साथ ही आज आपकी किसी करीबी से मुलाकात होगी। जिससे मन प्रसन्न रहेगा।

तुला राशिफल: किसी भी काम को शुरू करने से पहले भगवान शिव की पूजा कर लें। स्वास्थ्य थोड़ा खराब रह सकता है। बड़े लोगों का आपको साथ मिलेगा। जिससे आपके काम में बांधा उत्पन्न नहीं होगी।

वृश्चिक राशिफल: आपके लिए दिन अच्छा है। सकारात्मक महसूस करेंगे। किसी जरूरतमंद की मदद करना आपको फायदेमंद होगा। अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें।

धनु राशिफल: आज आपका दिन बेहद तनाव भरा रह सकता है। इसलिए जिस काम में मन लगे, वही काम आज करें। आपका पार्टनर आज आपकी मदद कर सकता है। जिससे आपके बिगड़ते काम बन जाएंगे।

मकर राशिफल: छात्रों के लिए दिन अच्छा है। पढ़ाई में ज्यादा मन लगेगा। आज वाहन खरीदने का भी योग बन रहा है। स्वास्थ्य थोड़ा परेशान कर सकता है। किसी खास से धोखा मिलने के आसार भी बन रहे हैं।

कुंभ राशिफल: लंबे समय से नौकरी की तालाश में लगे जातकों के लिए दिन अच्छा है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, तो आपके काम की तारीफ हो सकती है। इसलिए मन लगाकर अच्छे से काम करें।साथ ही वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

मीन राशिफल: आज बिजनेस वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आज आप अपने बिजनेस में कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। आज भगवान हनुमान की पूजा करके ही कोई काम शुरू करें। इससे आपको हर क्षेत्र में फायदा मिलेगा। प्रेम संबंधों के लिए दिन अच्छा है।

First Published on March 18, 2019 8:23 am