Tarot Horoscope Today, 18 Feb 2019: सिंह राशि वालों को मिलेगा वाहन सुख, कन्या वाले वाणी पर रखें संयम

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today:मेष राशिफल: आपके कार्य का सकारात्मक असर होने से आप पर प्रसन्न रहेंगे। व्‍यवहारिकता में कमी आएगी। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

वृषभ राशिफल: आशा-निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा। खर्च पर संयम रखने से निरर्थक खर्च टाल सकेंगे।

मिथुन राशिफल: पैसों को लेकर ज्यादा जोखिम न लें। नौकरी में अफसरों का सहयोग तो मिलेगा। नौकरी में परिवर्तन की संभावना बन रही हैं।

कर्क राशिफल: मन में शांति एवं प्रसन्‍नता के भाव रहेंगे। पैसों की स्थिति में सुधार लाने के मौके मिल सकते हैं। लेन-देन के कार्य सही होंगे।

सिंह राशिफल: किसी धार्मिक स्‍थान की यात्रा पर जाने के योग हैं। परिवारजनों के साथ कलह होने की संभावना है। वाहन तथा भोजन का अच्छा सुख प्राप्त होगा।

कन्या राशिफल: विद्याप्राप्ति के लिए आज अनुकूल दिन है। कुछ पुराने मित्रों से भेंट हो सकती है। वाणी पर संयम रखें। आय में वृद्धि होगी।

तुला राशिफल: मानसिक रुप से आज आप परेशान रहेंगे। आप आलस्य, थकान अनुभव करेंगे। आंखों में दिक्कत हो सकती है।

वृश्चिक राशिफल: घर का वातावरण आनंदप्रद रहेगा। परिवार की समस्‍याएं दूर हो सकती है। आकस्मिक धन मिलने के योग हैं।

धनु राशिफल: परिवार की समस्‍याएं खत्म होगी। घर का वातावरण आनंदप्रद रहेगा। परिश्रम की अधिकता रहेगी।

मकर राशिफल: सामाजिक रुप से मान-सम्मान में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। खर्चों में वृद्धि होगी। सृजनात्मक शक्ति में वृद्धि होगी।

कुंभ राशिफल: मित्रों से भेंट हो सकती है। मन चिंता से व्यग्र रहेगा। बातचीत में संयम बरतें। मित्रों के साथ आनंदपूर्वक समय बिता सकते हैं।

मीन राशिफल: स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाद-विवाद हो सकता है। हितशत्रुओं से भी सावधान रहें। गुस्से और वाणी पर संयम रखें।

