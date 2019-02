Tarot Horoscope Today, 15 Feb 2019: मकर वालों को होगा आकस्मिक धन लाभ, कन्या जातकों को मिलेगी बड़ी सफलता

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today:मेष राशिफल: आज आपको मेहनत का फल मिलेगा। लेन-देन और मीटिंग्स में देरी हो सकती है। नागरिकता के मामले में लाभ होगा।

वृषभ राशिफल: आर्थिक मामलों पर नियंत्रण रखें। आपको दफ्तर में नई जिम्मेदारी मिलेगी। लोन संबंधी कार्य में बाधा आएगी।

मिथुन राशिफल:रिस्क लेने से लाभ मिल सकता है। निवेश, कानूनी मामलों, पार्टनरशिप में पेपर वर्क में सतर्क रहें।

कर्क राशिफल: प्रॉपर्टी के मामले में लाभ होगा। भूमि, घर, वाहन से जुड़े लाभ मिलेगा। आपका धैर्य से लाभ मिलेगा।

सिंह राशिफल: विद्यार्थी अपनी महत्वकांक्षाओं को बढ़ाएं। किसी संस्थान में आप अपना नाम बना पाएंगे। लोगों का सहयोग मिलेगा।

कन्या राशिफल:आज खुशियां मनाने का समय है। आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आपके पुराने मसले हल होंगे।

तुला राशिफल:भाग्य पूरा साथ देगा, कोई बड़ा अवसर मिलेगा। कुछ नया शुरू कर सकते हैं। आप रिस्क ले सकते हैं।

वृश्चिक राशिफल:विश्वास का पूरा लाभ मिलेगा। आर्थिक मदद मिलेगी। समय अच्छा रहेगा। किसी यात्रा पर जा सकते हैं।

धनु राशिफल:दोस्तों का सहयोग मिलेगा। आप काम मन लगाकर करेंगे। सबकी उम्मीदें पूरी करेंगे। महिलाओं का सहयोग मिलेगा।

मकर राशिफल: आकस्मिक धन लाभ मिल सकता है। आज आपको मान-सम्मान होगा। तरक्की मिल सकती है।

कुंभ राशिफल:समाज के प्रभावशाली लोगों से मिलना-जुलना शुरू करें। आपको अटका हुआ धन मिलेगा। यात्रा पर जा सकते हैं।

मीन राशिफल: पार्टनरशिप में देरी होगी। इच्छाएं पर काबू रखें। लव लाइफ अच्छी रहेगी। क्रिएटिविटी में समस्या आ सकती है।

First Published on February 15, 2019 8:59 am