Tarot Horoscope Today, 14 March 2019: कन्या राशि वालों को पेशेवर स्तर पर होगी कठिनाई, कुंभ राशि वाले करेंगे धार्मिक स्थान की यात्रा

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today: मेष राशिफल: कार्यस्थल पर आप लोगों के लिए एक उदाहरण पेश कर सकते हैं। अच्छी वित्तीय प्लानिंग रखने के कारण मुश्किल समय कोआसानी से झेलने में सक्षम साबित होंगे। ऑफिस की व्यस्तता के चक्कर में घरेलू जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब रहने की संभावना है।

वृषभ राशिफल: किसी कठिन काम को पूरा करने के लिए किया गया जी तोड़ मेहनत आगे के दिनों में आपके काम आएगा। किसी बड़े मकसद के लिए आपका ध्यान पैसा जोड़ने में लगा रहेगा। आपके लिए खाने पीने के मामले में चूजी बनना वर्तमान समय की मांग है। प्रेमी से मिलने के लिए आज काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है।

मिथुन राशिफल: आप में से कुछ लोग शेप में बने रहने के लिए अपनी डाइट पर कंट्रोल कर सकते हैं। पूर्व में खरीदे गए किसी मंहगे सामान का पेमेंटे अब कर दिए जाने की संभावना है। सीनियर के पास समय का भाव होने के कारण आपका बहुत सारा काम पेंडिंग रह जाने के संकेत हैं।

कर्क राशिफल: पेशेवर स्तर पर जल्द ही आपके काम की अहमियत समझे जाने की उम्मीद है। शैक्षणिक स्तर पर कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को अब राहत मिल जाने की उम्मीद है। परिवार के साथ आज रोमांचक समय बिता सकते हैं। आप को अपने जीवन को खुबसूरत बनाने के लिए प्रयास करने की जरुरत है।

सिंह राशिफल: पेशेवर स्तर पर सभी कदम हिट रहने वाले हैं, स्थिति उत्साहित करने वाली रहेगी। वित्तीय स्तर पर सुनहरा अवसर मिलने के संकेत हैं। पूर्व के पेंडिंग काम आपको किसी समारोह का जमकर लुत्फ उठाने से रोक सकता है। लवर के साथ हुए अनबन को दूर कर दुबारा से नजदीकी बढाए जाने के संकेत हैं।

कन्या राशिफल: नाकारात्मकता को दूर कर खुशहाल परिवारिक जीवन जीने के लिए प्रयास किए जाने की उम्मीद है। किसी के प्रति आपके लगाव को बराबर प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है। पेशेवर कठिनाइयों से रास्ता निकालने में कामयाब रहेंगे।

तुला राशिफल: आपके उपर धन की वर्षा होने के संकेत हैं। लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। बीमार लोगों की सेहत में तेजी से सुधार देखा जा सकता है। परिवार का माहौल उत्साही रहने वाला है। आप में से कुछ लोग जल्द ही किसी के प्यार में पड़ सकते हैं।

वृश्चिक राशिफल: पेशेवर स्तर पर किसी और के भरोसे अपने काम टालना आपको मुश्किल में डाल सकता है। काम का बोझ ज्यादा रहने की वजह से आपके छुट्टी का एप्लीकेशन नामंजूर हो सकता है। फिजूलखर्ची के कारण सेविंग्स में हाथ लगाने की नौबत आ जाने के संकेत हैं।

धनु राशिफल: समाजिक जिम्मेदारियों के कारण निजी काम टालना पड़ सकता है। प्रेमी के साथ तकरार बढने के कारण कुछ दिनों के लिए अलग हो जाने के संकेत हैं। बहुत ज्यादा यात्रा करने के कारण थकान महसूस करेंगे।

मकर राशिफल: किसी अन्य व्यस्तता की वजह से पेशेवर स्तर पर उचित समय दे पाने में असमर्थ साबित होंगे। किसी समाजिक समारोह में हिस्सा लेने के कारण समय का भाव बना रहेगा। गंतव्य पर पहुंचने में देरी होने के संकेत हैं। प्यार के स्तर पर किस्मत आजमा रहे लोगों को अभी लम्बा इंतजार करना होगा।

कुंभ राशिफल: पेशेवर स्तर पर आप अपनी अहमियत साबित कर सकते हैं। छोटे छोटे लेकिन लगातार मदनी आने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। रोमांटिक स्तर स्थिति संतोषजनक रहेगी।

मीन राशिफल: किसी समारोह के आयोजन में व्यस्त रहने की उम्मीद है। फिजूलखर्ची पर लगाम लगाकर वित्तीय स्थिति को नियंत्रण में रखने में सक्षम साबित होंगे। फिटनेस के लिए ठोस कदम उठाए जाने के संकेत हैं।

First Published on March 14, 2019 8:43 am