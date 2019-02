Tarot Horoscope Today, 14 Feb 2019: मेष राशि वालों की परेशानी होगी कम, मिथुन वाले वाणी पर रखें नियंत्रण

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today: मेष राशिफल: आज आपकी परेशानी कम होगी। परिवार में आर्थिक लाभ होगा। वाद-विवाद से बचें। कोर्ट-कचहरी के मामले में परेशानी आ सकती है।

वृषभ राशिफल: धन का लाभ होगा, वाहन का सुख मिलेगा, परिवार में खुशहाली आएगी। माता का सहयोग मिलेगा।

मिथुन राशिफल: प्रेम संबंध में सुधार होगा, सेहत अच्छी रहेगी, वाणी पर नियंत्रण रखें। आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें।

कर्क राशिफल: सेहत पर ध्यान दें। दौड़भाग बढ़ी रहेगी, लौंग खाकर घर से निकलें। विश्वासघात मिल सकता है। सावधान रहें।

सिंह राशिफल: उच्चाधिकारियों से मदद मिलेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी, सेहत कमजोर रह सकती है।

कन्या राशिफल: नौकरी में बदलाव होगा, धन लाभ के योग हैं, दोस्तों के साथ विवाद से बचें। दोस्तों के साथ मतभेद हो सकता है।

तुला राशिफल: पैसों का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, मान-सम्मान बढ़ेगा। परिवार के साथ बाहर यात्रा पर जा सकते हैं।

वृश्चिक राशिफल: आर्थिक नुकसान से बचें, वाणी पर नियंत्रण रकें, योजनाएं गोपनीय रखें। कारोबार में जल्दबाजी करने से बचें।

धनु राशिफल: आर्थिक लाभ के योग हैं, छोटी यात्रा के योग हैं, आंखों की परेशानी से बचाव करें। महिला मित्रों से सावधान रहें।

मकर राशिफल: कारोबार में लाभ होगा, सेहत अच्छी रहेगी। पद-प्रतिष्ठा का लाभ होगा। पिता की मदद से लाभ मिलेगा।

कुंभ राशिफल: सेहत में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ होगा। रुका हुआ काम बन जाएगा। परिवार के साथ धार्मिक आयोजन में शामिल होंगे।

मीन राशिफल: धन हानि से बचें, परिवार में समस्या हो सकती है, वाणी पर नियंत्रण रखें। आप शेयर बाजार में निवेश करने से बचें।

First Published on February 14, 2019 9:27 am