Tarot Horoscope Today, 13 March 2019: मेष राशि वाले नेगेटिव विचारों से रहें दूर, मिथुन वाले पिता का रखें ख्याल

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today:मेष राशिफल: आपके अटके काम पूरे होंगे। बीमार लोगों की सेहत में बदलाव आएगा। नेगेटिव विचारों से दूर रहें।

वृषभ राशिफल: परिवार में किसी सदस्य के साथ अनबन हो सकती है। माता के सेहत की चिंता परेशान कर सकती है।

मिथुन राशिफल: पिता की सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे। धार्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी।

कर्क राशिफल: आज आपके मन में नेगेटिव विचार आ सकते हैं। अपने गुस्से पर काबू रखें। झगड़े विवाद होने की संभावना है। स्वास्थ्य संबंधी शिकायत रहेगी।

सिंह राशिफल: संतान पक्ष से आपको अच्छी खबर मिलने वाली है। किसी यात्रा पर जा सकेंगे। अटके हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। धैर्यशीलता में कमी आएगी।

कन्या राशिफल: पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा। दोस्तों से मुलाकात होगी। आप किसी से वाद-विवाद ना करें। सेहत का ख्याल रखें।

तुला राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। पत्नी की सेहत का ख्याल रखें। आज बाजार के अटके काम पूरे होंगे। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा।

वृश्चिक राशिफल: आपको संतान पक्ष की मदद मिलेगी तथा लाभ मिलेगा। विदेश जाने के अवसर खुलेंगे। शारीरिक मानसिक ताजगी के साथ आज के सभी कार्य करेंगे।

धनु राशिफल: आपका दिन घूमने-फिरने में निकलेगा। सार्वजनिक जीवन में आपको मान-सम्मान मिलेगा। लेन-देन के कार्यों में सावधानी बरतें। कार्यक्षेत्र में प्रतिकूल परिस्‍थितियां हो सकती हैं।

मकर राशिफल: आज आप अपने गुस्से पर काबू रखें । घर पर मेहमान आ सकते हैं। आपकी सेहत सामान्य रहेगी। मित्रों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं।

कुंभ राशिफल: आज आपके दांपत्यजीवन की मधुरता रहेगी। महिला मित्रों की मदद मिलेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। आपकी इनकम में इजाफा होगा।

मीन राशिफल: परिवार में किसी सदस्य के साथ आपकी अनबन हो सकती है। अपने गुस्से पर काबू रखें। किसी की बातों पर बिना सोचे विश्वास ना करें।

First Published on March 13, 2019 9:29 am