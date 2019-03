Tarot Horoscope Today, 12 March 2019: मिथुन राशि वाले वाणी पर रखें संयम, तुला वालों का विदेश से मिलेगी अच्छी खबर

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today:मेष राशिफल: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। बच्चों की सेहत ठीक रहेगी। धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। आज किसी यात्रा पर जा सकते हैं।

वृषभ राशिफल: कारोबार में तेजी आने के योग है। आर्थिक स्थिति ठीक रहने वाली है। लेन-देन में सावधानी बरतें।

मिथुन राशिफल: दांपत्यजीवन में मधुरता मिलेगी। मन में नकारात्मक विचार हावी रहेंगे। आर्थिक तंगी रहेगी। वाणी पर संयम रखना पड़ेगा।

कर्क राशिफल: आप कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर जा सकते हैं। दफ्तर में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। आपका स्वास्थ्य मध्यम रहेगा।

सिंह राशिफल: आपको दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। इनकम कम होगी और आपके खर्चें बढ़ेंगे। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा।

कन्या राशिफल: परिवार में आनंद एवं उत्साह का वातावरण रहेगा। बीमार व्यक्ति की तबीयत ठीक होगी। आपके संबंधों में मधुरता आएगी।

तुला राशिफल: आज आपको विदेश से लाभ मिलेगा साथ ही एक अच्छी खबर भी मिलती हुई नजर आ रही है। गरीबी की मदद कर सकेंगे।

वृश्चिक राशिफल: आज आपकी पुरानी समस्या हल हो सकती है। नए स्थान पर जाने का मौका मिलेगा। काम अधिक रहने से थकान हो सकती है।

धनु राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आज ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा। आपको विश्वासघात मिल सकता है। धोखे से सावधान रहें।

मकर राशिफल: आज आपको सामजिक जीवन में सफलता मिलेगी। आपको नाम-यश मिलेगा। आपके अटके काम पूरे हो सकते हैं। परेशान कम होगी।

कुंभ राशिफल: आप अपने समय का सही इस्तेमाल करेंगे। नौकरी मिलने के प्रबल योग हैं। आर्थिक मदद में कमी आएगी। काम का बोझ बढ़ेगा।

मीन राशिफल: घर-परिवार में सुख-शांति रहेगी। दफ्तर में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपको अटका हुआ धन मिलेगा। मेहनत का फल मिलेगा।

First Published on March 12, 2019 8:56 am