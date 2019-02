Tarot Horoscope Today, 12 Feb 2019: मिथुन राशि वाले वाहन सावधानी से चलाएं, जानें अन्य राशियों का हाल

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today:मेष राशिफल: लाभ के अवसर मिलेंगे। परिश्रम की अधिकता रहेगी। आपके जीवन में उतार-चढ़ाव रहेगा। आप अपने से बड़ों का सम्मान करें। उनका अपमान ना करें। आज यात्रा पर जाने से बचें। वाद-विवाद से दूर रहें। वृषभ राशिफल: आपके कार्य में आ रही परेशानी दूर होगी। किसी दोस्त की मदद से लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। मिथुन राशिफल: आज आप वाहन सावधानी से चलाएं। आपको चोट लग सकती है। किसी दोस्त से संबंध खराब हो सकते हैं।

कर्क राशिफल: बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा। संतान पक्ष की मदद से लाभ मिलेगा। घर में सुख-शांति रहेगी। सिंह राशिफल: आज आपके संबंध परिजनों के साथ अच्छे होंगे। आप मिलजुल काम करेंगे। आप आपको सफलता मिलेगी। कन्या राशिफल: कारोबार में मिलाजुला परिणाम मिलेगा। आपके मन में चिंता रहेगी। साझेदारी में काम कर सकते हैं।

तुला राशिफल: आज कागजी कार्यों में सावधानी बरतें। किसी कानूनी विवाद में फंस सकते हैं। धार्मिक यात्रा के योग हैं। वृश्चिक राशिफल: आपका अटका हुआ काम पूरा हो सकता है। मन की परेशानी कम होगी। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। धनु राशिफल:आज आपकी परेशानी कम होगी। इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार और दोस्तों के साथ मौज-मस्ती करेंगे।

मकर राशिफल: कारोबार में लाभ मिलेगा। नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। खर्च पर नियंत्रण रखें। समय आपके अनुकूल है। कुंभ राशिफल: मन में नेगेटिव बातें रहेगी। आप मन में इस तरह के विचार ना लें। चोट लगने की संभावना है, संभलकर चलें। मीन राशिफल: विदेश से जुड़े कार्य पूरे होंगे। संतान पक्ष की मदद से लाभ मिलेगा। आपको परिश्रम का लाभ मिलेगा।

First Published on February 12, 2019 8:22 am