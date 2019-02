Tarot Horoscope Today, 10 Feb 2019: वृषभ राशि वालों की हल होगी परेशानी, मिथुन वालों को मिलेगा भवन सुख

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today:मेष राशिफल: आज आपकी नजर काम पर रहेगी। आप आकर्षण का केंद्र रहेंगे। आपकी लव लाइफ ठीक रहेगी।

वृषभ राशिफल: आज दोस्तो से मुलाकात संभव है। आप धन खर्च करेंगे। आपकी पुरानी परेशानी हल हो सकती है ।

मिथुन राशिफल: आपको भवन सुख मिल सकता है। आज आपके सामने कोई छोटी परेशानी आ सकती है। धैर्य से सामना करें।

कर्क राशिफल: आपके अटके काम पूरे होंगे। आपकी लव लाइफ ठीक रहेगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा।

सिंह राशिफल: आज आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आप यात्रा पर जा सकते हैं।

कन्या राशिफल:आपको संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। कानूनी मामलों से सावधान रखें। आपको दिक्कत हो सकती है।

तुला राशिफल: आप दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। परेशानी आ सकती है।

वृश्चिक राशिफल: आपकी लव लाइफ ठीक रहेगी। आप गरीबों की मदद कर पाएंगे। नुकसान हो सकता है। सावधान रहें।

धनु राशिफल: आज आप धैर्य से काम लें। किसी दोस्त से आपको विश्वासघात मिल सकता है। सर्तक रहें।

मकर राशिफल: आज आपको सेहत का ख्याल रखना होगा। आपको सर्दी लग सकती है। संतान पक्ष की मदद मिलेगी।

कुंभ राशिफल: आप नया काम शुरु कर सकते हैं। घर पर दोस्तों का आगमन हो सकता है। अटके काम पूरे होंगे।

मीन राशिफल: कारोबार में तरक्की के योग है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अटके कार्य में सफलता मिलेगी।

First Published on February 10, 2019 8:55 am