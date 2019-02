Tarot Horoscope Today, 07 Feb 2019:सिंह राशि वालों को मिलेगी कार्यक्षेत्र में सफलता, मिथुन जातकों को जीवनसाथी के साथ रहेगा बेहतर संबंध

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today:मेष राशिफल: आर्थिक मामलों में बढ़ोतरी होगी, करियर में बदलाव होगा। प्रमोशन के योग है, सकारात्मक मौके मिलेंगे। तनाव रह सकता है, रिश्तों में ज्यादा सुख नहीं है।

वृषभ राशिफल: धन लाभ होगा, भावनात्मक सहयोग मिलेगा। जीवन में रिस्क वाले काम आसानी से कर पाएंगे। सफलता मिलेगी, खुशियां बढ़ेंगी। धोखा हो सकता है, सेहत में तकलीफ हो सकती है।

मिथुन राशिफल: संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, आध्यात्मिक मामलों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा मंगलमयी रहेगी, जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर होंगे। करियर को लेकर चिंता रहेगी। ऑफिस में विवाद हो सकता है।

कर्क राशिफल: नया काम शुरु करने के लिए दिन लाभकारी है। जीवन में आराम और सुकून रहेगा। कुछ नया सीखने से लाभ होगा। किसी नए कोर्स में एडमिशन लेंगे। आर्थिक चिंता बढ़ेगी, मेहनत करनी पडेगी। अपवाहों से सावधान रहें।

सिंह राशिफल: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, नए स्थान पर नाम कमाएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, मां का पूरा सहयोग मिलेगा। आर्थिक लाभ होगा, धैर्य बनाकर रखें, रिश्तों में लाभ नहीं है।

कन्या राशिफल: कानूनी मामलों में विजय मिलेगी। सेहत पर ध्यान देने से लाभ होगा। बिजनेस संबंधित फैसले सटीक होंगे। सरकार अधिकरियों से सहयोग मिलेगा। आज अपने को खोने की खबर मिल सकती है।

तुला राशिफल: संबंधों में मधुरता रहेगी, प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नए अवसर मिलेंगे। सेहत पर ध्यान रखें। ऑफिस में तनाव बढ़ सकता है।

वृश्चिक राशिफल: मनचाही इच्छा पूरी होगी, संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। सामाजिक सहयोग प्राप्त होगा, आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा। आर्थिक तरक्की का योग है, सेहत का ध्यान रखें। खर्चों पर काबू रखें।

धनु राशिफल: आर्थिक लाभ के नए अवसर मिलेंगे। बिजनेस में लाभ होगा। पढ़ाई किसी रुकावट के बगैर अच्छी चलेगी। संतान सुख मिलेगा। धोखे से बचें।

मकर राशिफल: महिलाओं से सहयोग मिलेगा। अधूरे काम पूरे होंगे। धन लाभ के छोटे अवसर मिलेंगे। प्रमोशन या नौकरी के लिए अप्लाई करें तो लाभ होगा। भूमि संबंधी विवाद होगा। रोजगार में विवाद होगा।

कुंभ राशिफल: नए रिश्तों की शुरुआत होगी, नई नौकरी मिल सकती है। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। छोटी यात्रा करेंगे। सेहत और नींद में परेशानी हो सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

मीन राशिफल: सम्मान प्राप्त होगा, नए काम शुरु करने से लाभ होगा। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे, पार्टनरशिप से लाभ होगा। बुरी नजर से सावधान रहें, संबंधों में मिठास कम होगी।

First Published on February 7, 2019 8:30 am