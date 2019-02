Tarot Horoscope Today, 06 Feb 2019: कर्क वालों को मिलेगा महिला मित्रों का सहयोग, कन्या वाले लेन-देन में सावधानी रखें

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today:मेष राशिफल: आज आपके काम में बाधा आ सकती है। दोस्तों की मदद से काम पूरा होगा। आज गाड़ी चलाते समय सावधानी बरते। आपको मनोकामना पूरी होगी।

वृषभ राशिफल: आज आप नया काम करेंगे। आपके नए काम में बाधा के संकेत हैं। किसी करीबी से आपको धोखा मिल सकता है। आज छोटा लाभ मिलने के योग हैं।

मिथुन राशिफल: आज आपको मान-सम्मान बढ़ेगा। महिला वर्ग आपके काम में सहायता करेंगी। आर्थिक मामलों और अवसरों में तेजी आएगी। सेहत का ख्याल रखें।

कर्क राशिफल: आज आपके अटके काम पूरे हो सकते हैं। प्रॉपर्टी के काम से बाहर जा सकते है, करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा।

सिंह राशिफल: आज आपको माता-पिता का सहयोग मिलेगा। आपकी मुलाकात पुराने दोस्तों से होगी। अपने पुराने दिन याद करेंगे। लव लाइफ में परेशानी आ सकती है।

कन्या राशिफल: आज आपकी अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। आपको नई चीजें अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। आपकी पुरानी परेशानी हल होगी। लेन-देन में सावधानी बरतें।

तुला राशिफल: आप साहस का काम करेंगे। इससे आप पर सभी लोग गर्व करेंगे। धैर्य से काम लेगे। दोस्तों से मुलाकात होगी। आप आकस्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। मन पर काबू रखें।

वृश्चिक राशिफल: मन में नेगेटिव विचार ना रखें। काम में मन लगाएं। करियर में आ रही रुकावट दूर हो सकती है। आपको छोटी धन हानि हो सकती है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

धनु राशिफल: आज आपको दोस्तों का सहयोग मिलेगा। किसी महिला मित्र से सावधान रहें। आज विश्वासघात से सावधान रहना होगा। मानसिक तनाव से बचें।

मकर राशिफल: प्रेम संबंध में तनाव रहेगा। आज नौकरी में परेशानी हो सकती है। आप अपने लक्ष्य की ओर ठीक से चलें। विवाह संबंधित मामलों में देरी आएगी।

कुंभ राशिफल: विदेश यात्रा से लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पिता से आपको सहयोग मिलेगा। यात्रा पर जाने के योग है। खुद पर नियंत्रण रखें। शत्रुओं पर विजय मिलेगी।

मीन राशिफल: पैसों को लेकर तनाव बढ़ सकता है। नया काम शुरू करने से बचें। लव लाइफ में मधुरता रहेगी। लेन-देन में सावधानी बरतें। आपको दोस्तों से धोखा मिल सकता है।

First Published on February 6, 2019 8:29 am