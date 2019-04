Tarot Horoscope Today, 04 April 2019: टैरो राशिफल के अनुसार किन राशि वालों के लिए दिन शुभ रहने की है संभावना, जानिए यहां

Tarot Rashifal Today, Tarot Daily Horoscope Today: मेष राशिफल: आपके कार्ड आपकी अच्छी लव लाइफ के बारे में बता रहे हैं। आप किसी यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। सेहत के लिए दिन मुश्किल भरा रह सकता है। इसलिए खान-पान का उचित ध्यान रखें।

वृषभ राशिफल: सड़क दुर्घटना होने की संभावना है। वाहन जल्दबाजी में नहीं चलाएं। आपकी पदोन्नति होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। घर में किसी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है।

मिथुन राशिफल: आप किसी की सहायता करने के बारे में सोच सकते हैं। शाम को कहीं घूमने का मन बना सकते हैं। ऑफिस में काम कम रहने की वजह से आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे। सेहत में सुधार आने की संभावना है।

कर्क राशिफल: सेहत के लिए आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। बाहर का उल्टा-सीधा खाने की वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। हमसफर के साथ संबंध ओर बेहतर होने के आसार हैं।

सिंह राशिफल: इस राशि के जातकों के दांपत्य जीवन के लिए दिन मुश्किलों भरा रह सकता है। हर बात पर विवाद होने के आसार हैं। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन कम देखने को मिल सकता है।

कन्या राशिफल: आप सेहतमंद महसूस करेंगे। किसी बीमारी से आपको राहत मिल सकती है। जिससे आप अपने हर काम को अच्छे से कर पाने में सक्षम होंगे। निवेश करने के लिए दिन उत्तम है।

तुला राशिफल: वैवाहिक संबंधों में आर्थिक मामलों को लेकर तनाव आ सकता है। करियर के लिए भी मुश्किलों भरा दिन है। बिजनेस में पार्टनर की वजह से हानि हो सकती है।

वृश्चिक राशिफल: आप अपने रूके हुए कामों को पूरा करने की सोच सकते हैं। लकिन आपकी खराब सेहत आपके कार्यों में बांधा उत्पन्न कर सकती है। सुबह सैर सपाटा पर जाने से आपको फायदा मिलेगा।

धनु राशिफल: दुश्मनों से आपको बचने की जरूरत है। आपकी बढ़ती साख को दुश्मन बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। परिवार में किसी की सेहत में सुधार आने की उम्मीद है। शाम को किसी आयोजन में आप हिस्सा ले सकते हैं। जिसकी वजह से मन प्रसन्न होगा।

मकर राशिफल: आपका मन काम में कम मनोरंजन में ज्यादा लगने वाला है। इसलिए आप पूरे दिन आप दोस्तों के साथ व्यतीत करने का सोच सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या से आपको राहत मिल सकती है।

कुंभ राशिफल: आपका दिन काफी अच्छा गुजरने वाला है। आपका मन अध्यात्म की ओर आकर्षित हो सकता है। आप अपने मानसिक तनाव को कम करने की ओर ध्यान देंगे। जिसके चलते आप लंबी यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं।

मीन राशिफल: आपको अपने किसी दोस्त से धोखा मिल सकता है। जीवन साथी से किसी बात को लेकर विवाद ज्यादा बढ़ सकता है। वाहन दुर्घटना ग्रस्त होने के आसार है। जिससे आपका खर्च काफी बढ़ने की संभावना है।

